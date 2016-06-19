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"تويتر" تلغي خيار مشاركة الموقع في التغريدات لهذا السبب

قال: لم تكن ميزة شائعة كثيراً ولكن سيظل متاحاً في الصور

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يعتزم إزالة خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي من التغريدات، وذلك لقلة استخدامه من قِبل كثير من المستخدمين.

وقال الموقع في تغريدة نشرها حساب الدعم الخاص به: "لا يشير معظم المستخدمين إلى موقعهم الجغرافي الدقيق في التغريدات، لذلك فإننا سنزيل هذا الخيار لتبسيط تجربة تويتر".

وأضاف الموقع، أن خيار مشاركة الموقع سيظل متاحاً عند مشاركة الصور.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي "تويتر" تعطيل القدرة على مشاركة الموقع من خلال قائمة (الخصوصية والأمان) Privacy and Safety.

وفي حال كان المستخدم لا يريد أن يشارك تفاصيل موقعه الآن، فعليه الاستمرار في تعطيله، إذ لا يزال الخيار متاحاً في قسم الكاميرا الخاص بتطبيق "تويتر".

ومع أن ميزة مشاركة الموقع لم تكن ميزة شائعة كثيراً، ذلك أن بعض المستخدمين عطلوها حرصاً على خصوصياتهم.

إلا أنها كانت مفيدة في بعض الحالات، إذ استخدمها الباحثون لدراسة المظاهرات الواسعة النطاق، بما في ذلك مظاهرات (احتلوا وول ستريت) عام 2011، واحتجاجات البرازيل عام 2013.

هذا؛ ويمكن للمستخدمين الراغبين بمشاركة مواقعهم في التغريدات استخدام تطبيقات خارجية متخصّصة في مشاركة المواقع، مثل (فورسكوير) FourSquare، و(يلب) Yelp.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تويتر" تلغي خيار مشاركة الموقع في التغريدات لهذا السبب
سبق

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يعتزم إزالة خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي من التغريدات، وذلك لقلة استخدامه من قِبل كثير من المستخدمين.

وقال الموقع في تغريدة نشرها حساب الدعم الخاص به: "لا يشير معظم المستخدمين إلى موقعهم الجغرافي الدقيق في التغريدات، لذلك فإننا سنزيل هذا الخيار لتبسيط تجربة تويتر".

وأضاف الموقع، أن خيار مشاركة الموقع سيظل متاحاً عند مشاركة الصور.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي "تويتر" تعطيل القدرة على مشاركة الموقع من خلال قائمة (الخصوصية والأمان) Privacy and Safety.

وفي حال كان المستخدم لا يريد أن يشارك تفاصيل موقعه الآن، فعليه الاستمرار في تعطيله، إذ لا يزال الخيار متاحاً في قسم الكاميرا الخاص بتطبيق "تويتر".

ومع أن ميزة مشاركة الموقع لم تكن ميزة شائعة كثيراً، ذلك أن بعض المستخدمين عطلوها حرصاً على خصوصياتهم.

إلا أنها كانت مفيدة في بعض الحالات، إذ استخدمها الباحثون لدراسة المظاهرات الواسعة النطاق، بما في ذلك مظاهرات (احتلوا وول ستريت) عام 2011، واحتجاجات البرازيل عام 2013.

هذا؛ ويمكن للمستخدمين الراغبين بمشاركة مواقعهم في التغريدات استخدام تطبيقات خارجية متخصّصة في مشاركة المواقع، مثل (فورسكوير) FourSquare، و(يلب) Yelp.

19 يونيو 2019 - 16 شوّال 1440
12:28 PM

"تويتر" تلغي خيار مشاركة الموقع في التغريدات لهذا السبب

قال: لم تكن ميزة شائعة كثيراً ولكن سيظل متاحاً في الصور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,313

أعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه يعتزم إزالة خيار الإشارة إلى الموقع الجغرافي من التغريدات، وذلك لقلة استخدامه من قِبل كثير من المستخدمين.

وقال الموقع في تغريدة نشرها حساب الدعم الخاص به: "لا يشير معظم المستخدمين إلى موقعهم الجغرافي الدقيق في التغريدات، لذلك فإننا سنزيل هذا الخيار لتبسيط تجربة تويتر".

وأضاف الموقع، أن خيار مشاركة الموقع سيظل متاحاً عند مشاركة الصور.

يُشار إلى أنه يمكن لمستخدمي "تويتر" تعطيل القدرة على مشاركة الموقع من خلال قائمة (الخصوصية والأمان) Privacy and Safety.

وفي حال كان المستخدم لا يريد أن يشارك تفاصيل موقعه الآن، فعليه الاستمرار في تعطيله، إذ لا يزال الخيار متاحاً في قسم الكاميرا الخاص بتطبيق "تويتر".

ومع أن ميزة مشاركة الموقع لم تكن ميزة شائعة كثيراً، ذلك أن بعض المستخدمين عطلوها حرصاً على خصوصياتهم.

إلا أنها كانت مفيدة في بعض الحالات، إذ استخدمها الباحثون لدراسة المظاهرات الواسعة النطاق، بما في ذلك مظاهرات (احتلوا وول ستريت) عام 2011، واحتجاجات البرازيل عام 2013.

هذا؛ ويمكن للمستخدمين الراغبين بمشاركة مواقعهم في التغريدات استخدام تطبيقات خارجية متخصّصة في مشاركة المواقع، مثل (فورسكوير) FourSquare، و(يلب) Yelp.

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