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أم روسية تبيع رضيعها مقابل "زوجين من الأحذية"

منظمة لمكافحة العبودية حاولت منعها

في حادثة أثارت استياء منظمات ونشطاء حقوقيين، قررت أم روسية شابة أن تبيع طفلها الرضيع بغية شراء حذاء جديد فتن عقلها.

ووفقًا لموقع "يورويكلي نيو" فقد أرادت الشابة لويزا لويزا جادجييفا، البالغة من العمر 25 عامًا، اقتناء زوج جديد من الأحذية، بيد أنها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، فقررت أن تبيع طفلها الذي لم يتم أسبوعه الثاني.

وقالت الأم التي لديها ثلاثة أطفال إنها كانت تبحث عن أبوين لتبني الطفل، ولكن عندما التقت أحد عناصر الشرطة في موسكو والتي تظاهرت بأنها تبحث عن طفل التبني، عندها طلبت لويزا نحو 5 آلاف دولار نظير التخلي عن فلذة كبدها، حسب موقع قناة " الحرة".

وخلال التحقيقات أقرت لويزا بذبنها، مشيرة إلى أن كانت قد أخبرت شقيقتها برغبتها في بيع طفلها للحصول على المال اللازم لشراء الحذاء الذي أعجبها.

وكانت منظمة " Alternativa "، وهي (مجموعة مناهضة للعبودية) قد تواصلت مع الأم في محاولة لإقناعها بعدم بيع طفله، لأن المشترين المحتملين قد يكونون في غاية الخطورة، لكنها ضربت بكلامهم عرض الحائط إلى أن تدخلت الشرطة وتم القبض عليها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطفل الرضيع يتواجد الآن في مكان آمن، وأن التحقيق في القضية لايزال مستمرًا.

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أم روسية تبيع رضيعها مقابل "زوجين من الأحذية"
سبق

في حادثة أثارت استياء منظمات ونشطاء حقوقيين، قررت أم روسية شابة أن تبيع طفلها الرضيع بغية شراء حذاء جديد فتن عقلها.

ووفقًا لموقع "يورويكلي نيو" فقد أرادت الشابة لويزا لويزا جادجييفا، البالغة من العمر 25 عامًا، اقتناء زوج جديد من الأحذية، بيد أنها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، فقررت أن تبيع طفلها الذي لم يتم أسبوعه الثاني.

وقالت الأم التي لديها ثلاثة أطفال إنها كانت تبحث عن أبوين لتبني الطفل، ولكن عندما التقت أحد عناصر الشرطة في موسكو والتي تظاهرت بأنها تبحث عن طفل التبني، عندها طلبت لويزا نحو 5 آلاف دولار نظير التخلي عن فلذة كبدها، حسب موقع قناة " الحرة".

وخلال التحقيقات أقرت لويزا بذبنها، مشيرة إلى أن كانت قد أخبرت شقيقتها برغبتها في بيع طفلها للحصول على المال اللازم لشراء الحذاء الذي أعجبها.

وكانت منظمة " Alternativa "، وهي (مجموعة مناهضة للعبودية) قد تواصلت مع الأم في محاولة لإقناعها بعدم بيع طفله، لأن المشترين المحتملين قد يكونون في غاية الخطورة، لكنها ضربت بكلامهم عرض الحائط إلى أن تدخلت الشرطة وتم القبض عليها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطفل الرضيع يتواجد الآن في مكان آمن، وأن التحقيق في القضية لايزال مستمرًا.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
02:28 PM

أم روسية تبيع رضيعها مقابل "زوجين من الأحذية"

منظمة لمكافحة العبودية حاولت منعها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في حادثة أثارت استياء منظمات ونشطاء حقوقيين، قررت أم روسية شابة أن تبيع طفلها الرضيع بغية شراء حذاء جديد فتن عقلها.

ووفقًا لموقع "يورويكلي نيو" فقد أرادت الشابة لويزا لويزا جادجييفا، البالغة من العمر 25 عامًا، اقتناء زوج جديد من الأحذية، بيد أنها لم تكن تملك المال الكافي لذلك، فقررت أن تبيع طفلها الذي لم يتم أسبوعه الثاني.

وقالت الأم التي لديها ثلاثة أطفال إنها كانت تبحث عن أبوين لتبني الطفل، ولكن عندما التقت أحد عناصر الشرطة في موسكو والتي تظاهرت بأنها تبحث عن طفل التبني، عندها طلبت لويزا نحو 5 آلاف دولار نظير التخلي عن فلذة كبدها، حسب موقع قناة " الحرة".

وخلال التحقيقات أقرت لويزا بذبنها، مشيرة إلى أن كانت قد أخبرت شقيقتها برغبتها في بيع طفلها للحصول على المال اللازم لشراء الحذاء الذي أعجبها.

وكانت منظمة " Alternativa "، وهي (مجموعة مناهضة للعبودية) قد تواصلت مع الأم في محاولة لإقناعها بعدم بيع طفله، لأن المشترين المحتملين قد يكونون في غاية الخطورة، لكنها ضربت بكلامهم عرض الحائط إلى أن تدخلت الشرطة وتم القبض عليها.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطفل الرضيع يتواجد الآن في مكان آمن، وأن التحقيق في القضية لايزال مستمرًا.

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