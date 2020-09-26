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زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة البحر الأحمر

رصدته محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي: إن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة، وشعر به بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة البحر الأحمر
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي: إن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة، وشعر به بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
10:17 AM

زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة البحر الأحمر

رصدته محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,221

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي: إن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة، وشعر به بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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