زلزال بقوة 3.9 درجات يضرب منطقة البحر الأحمر

رصدته محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل

ضرب زلزال بلغت قوته 3.9 درجات على مقياس ريختر منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت محطات الشبكة القومية المصرية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الزلزال وقع على بعد 33 كيلومترًا شمال شرق مدينة الغردقة.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي: إن الزلزال وقع في الساعة العاشرة و٢٢ دقيقة و٣٣ ثانية بالتوقيت المحلي لمدينة الغردقة، وشعر به بعض المواطنين، ولم يصل للمعهد أي إشارة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.