وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-07 أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة. وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 11:16 AM

مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء





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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.