النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
11:16 AM

مسقط.. 55 إصابة بكورونا ترفع الإجمالي بالسلطنة إلى 2958 حالة

وزارة الصحة: عدد الوفيات 13 ولدينا 980 حالة تعافت وتماثلت للشفاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
166

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس، عن تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس كوورنا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2958 حالة.

وقالت الوزارة: تم تسجيل (55) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (كوفيد ١٩)، منها (15) حالة لعمانيين، و(40) حالة لغير عمانيين؛ وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (2958) حالة، وعدد الوفيات (13)، و(980) حالة قد تماثلت للشفاء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,967
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,820
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,136
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,068

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة