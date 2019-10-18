بالفيديو .. "محمد القرني" معاق ذهنياً لا يقرأ ولا يكتب.. ويحفظ القرآن الكريم!

لم يرتد مدرسة قط ويتيم الأبوين ولديه ضمور في المخ

كثيراً ما نسمع عن أشخاص يحفظون كتاب الله كاملاً، لكن الوضع هنا أقرب إلى المعجزة منه إلى الواقع؛ محمد عبدالله القرني (31 عاماً)، يعاني تخلفاً عقلياً، وضموراً في المخ، لا يتقن الكتابة والقراءة ولم يرتد مدرسة قط، ورغم ذلك فإنه حافظ لكتاب الله.

وقال المواطن عائض بن عبدالله القرني لـ"سبق"، إن شقيقه "محمد" يتيم الأبوين، ويعاني من تخلف عقلي شديد منذ الولادة؛ ما سبب له ضموراً في خلايا المخ، واستمر معه هذا الضمور حتى الآن، ويعاني من أمراض عدة منها أورام سرطانية في المسالك البولية وكسر في الحوض، ويرقد على السرير الأبيض بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وأضاف: "يحفظ "محمد" القرآن الكريم كاملاً دون أن يقرأ ويكتب، وهو بحاجة ماسة لمن يرعاه، ويتدبر أموره، وليس لديه إخوة سواي".