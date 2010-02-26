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تعليم بيشة عن عدم تعليق الدراسة :تنبيه الأرصاد لم يكن متقدماً

المتحدث الرسمي: التعليق ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي بخصوص عدم تعليق الدراسة في مدارس المحافظة أن تعليق الدراسة ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق .

وأضاف في رده على خبر نشرته " سبق" بعنوان " بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح ":أن التنبيهات التي تصدرها هيئة الأرصاد لابد أن تكون تنبيهات متقدمة ، ليتم بناء عليها تعليق الدراسة مبينا أن مجرد التنبيه ليس ملزما للتعليق .

وكان قد عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها لـ"سبق " ، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

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تعليم بيشة عن عدم تعليق الدراسة :تنبيه الأرصاد لم يكن متقدماً
سبق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي بخصوص عدم تعليق الدراسة في مدارس المحافظة أن تعليق الدراسة ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق .

وأضاف في رده على خبر نشرته " سبق" بعنوان " بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح ":أن التنبيهات التي تصدرها هيئة الأرصاد لابد أن تكون تنبيهات متقدمة ، ليتم بناء عليها تعليق الدراسة مبينا أن مجرد التنبيه ليس ملزما للتعليق .

وكان قد عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها لـ"سبق " ، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
02:53 PM

تعليم بيشة عن عدم تعليق الدراسة :تنبيه الأرصاد لم يكن متقدماً

المتحدث الرسمي: التعليق ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
6
4,981

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي بخصوص عدم تعليق الدراسة في مدارس المحافظة أن تعليق الدراسة ليس من صلاحية الإدارة بشكل مطلق .

وأضاف في رده على خبر نشرته " سبق" بعنوان " بسبب عدم تعليق الدراسة.. أهالي بيشة لـ"التعليم": لا تجازفوا بالأرواح ":أن التنبيهات التي تصدرها هيئة الأرصاد لابد أن تكون تنبيهات متقدمة ، ليتم بناء عليها تعليق الدراسة مبينا أن مجرد التنبيه ليس ملزما للتعليق .

وكان قد عبّر عدد من أهالي محافظة بيشة ومراكزها وقراها لـ"سبق " ، عن استيائهم الشديد من مكابرة إدارة التعليم بحسب وصفهم، وعدم النظر لمطالبهم يوم أمس حول تعليق الدراسة بمدارس المحافظة؛ نظراً لموجة الغبار المستمرة، وتسجيل عدد من الطرق مستويات متدنية من الرؤية.

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