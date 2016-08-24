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إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته

تعلم السباحة من عمر 9 سنوات ومنذ 4 أعوام دخل مجال الجودو واللياقة

رغم إعاقته، حقق شاب سعودي تحديات رياضية كبيرة بمساعدة أخيه، حيث أوضح الكفيف سلمان مرغلاني لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc أنه يبدأ برنامجه التدريبي بالتسخين والإحماء وتمارين الإطالة قبل السباحة، كاشفاً عن نيته وطموحه بالاشتراك في البطولات والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، لفت شقيقه عبدالله إلى أنه بدأ الرياضة وتعلم السباحة من عمر 9 سنوات، ومنذ 4 سنوات دخل مجال الجودو واللياقة البدنية، مؤكداً أنه مثل أي متدرب آخر.

وأضاف: "أقوم بتعريفه بالأجهزة وكيف يتدرب عليها، مع التقيد بالسلامة عند أداء التمارين، مشيراً إلى أن وجوده إلى جانبه يمنحه الدعم ويحفزه لمزيد من الشدة والقوة في القيام بالتدريبات.

واعتبر المشرف على الصالة الرياضية كابتن كريم ربيع أن وجود سلمان يُضفي أجواء إيجابية وسعيدة في الصالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته
سبق

رغم إعاقته، حقق شاب سعودي تحديات رياضية كبيرة بمساعدة أخيه، حيث أوضح الكفيف سلمان مرغلاني لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc أنه يبدأ برنامجه التدريبي بالتسخين والإحماء وتمارين الإطالة قبل السباحة، كاشفاً عن نيته وطموحه بالاشتراك في البطولات والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، لفت شقيقه عبدالله إلى أنه بدأ الرياضة وتعلم السباحة من عمر 9 سنوات، ومنذ 4 سنوات دخل مجال الجودو واللياقة البدنية، مؤكداً أنه مثل أي متدرب آخر.

وأضاف: "أقوم بتعريفه بالأجهزة وكيف يتدرب عليها، مع التقيد بالسلامة عند أداء التمارين، مشيراً إلى أن وجوده إلى جانبه يمنحه الدعم ويحفزه لمزيد من الشدة والقوة في القيام بالتدريبات.

واعتبر المشرف على الصالة الرياضية كابتن كريم ربيع أن وجود سلمان يُضفي أجواء إيجابية وسعيدة في الصالة.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:59 PM

إعاقة شاب سعودي بصرياً لم تمنعه ممارسة الرياضة.. وهذه طموحاته

تعلم السباحة من عمر 9 سنوات ومنذ 4 أعوام دخل مجال الجودو واللياقة

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
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رغم إعاقته، حقق شاب سعودي تحديات رياضية كبيرة بمساعدة أخيه، حيث أوضح الكفيف سلمان مرغلاني لبرنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة mbc أنه يبدأ برنامجه التدريبي بالتسخين والإحماء وتمارين الإطالة قبل السباحة، كاشفاً عن نيته وطموحه بالاشتراك في البطولات والألعاب الأولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جهته، لفت شقيقه عبدالله إلى أنه بدأ الرياضة وتعلم السباحة من عمر 9 سنوات، ومنذ 4 سنوات دخل مجال الجودو واللياقة البدنية، مؤكداً أنه مثل أي متدرب آخر.

وأضاف: "أقوم بتعريفه بالأجهزة وكيف يتدرب عليها، مع التقيد بالسلامة عند أداء التمارين، مشيراً إلى أن وجوده إلى جانبه يمنحه الدعم ويحفزه لمزيد من الشدة والقوة في القيام بالتدريبات.

واعتبر المشرف على الصالة الرياضية كابتن كريم ربيع أن وجود سلمان يُضفي أجواء إيجابية وسعيدة في الصالة.

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