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"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

النرويج: 18 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 8522 شخصًا

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .

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النرويج: 18 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:19 PM

النرويج: 18 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع الإجمالي إلى 8522 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المعهد النرويجي للصحة العامة، اليوم، تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، من دون تسجيل وفيات جديدة بسبب بالفيروس.

وأوضح المعهد النرويجي في بيان أن الحالات الجديدة أدت إلى ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا إلى 8522 شخصًا.
وأشار إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة للفيروس ليستقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 238 متوفى .

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