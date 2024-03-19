النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أهابت بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية والبعد عن التجمعات

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و(4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و(3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كلٍّ من: جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية؛ مثل تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات؛ ضمانًا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و(4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و(3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كلٍّ من: جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية؛ مثل تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات؛ ضمانًا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
08:07 PM
اخر تعديل
19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:29 PM

وزارة الصحة تعلن تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أهابت بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية والبعد عن التجمعات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
40
66,422

أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل (36) حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).

وقالت الوزارة إن من بين الحالات الجديدة هناك (17) حالة إصابة لقادمين من دول: المغرب، وبريطانيا، وإسبانيا، وإيران، وباكستان، والكويت، والعراق، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر.

وأضافت الوزارة أن الـ(19) حالة الأخرى هي لمخالطين مع حالات إصابة سابقة.

وأوضحت الوزارة أن هناك (21) حالة في مدينة الرياض و(4) في القطيف و(3) حالات في مكة المكرمة و(3) حالات في الدمام، وحالتين في الهفوف، وحالة واحدة في كلٍّ من: جدة والظهران ومحايل عسير.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ (274)، تعافت منها اليوم حالتان ليصبح مجموع حالات التعافي (8) حالات، ويوجد حالتان في وضع حرج وبقية الحالات بوضع مستقر، ولم ترصد إلى تاريخه أي وفيات ولله الحمد.

وأهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية؛ مثل تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والبعد عن التجمعات؛ ضمانًا لسلامتهم وصحتهم، ولصحة المجتمع.

ودعت كل من كانت لديه تساؤلات أو استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,399
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,931
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,806
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,029

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة