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حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 150.115

تسجيل 2.726 حالة خلال 24

سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة.

وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء.

فيروس كورونا الجديد

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حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 150.115
سبق

سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة.

وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء.

09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441
09:07 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في العراق تقفز إلى 150.115

تسجيل 2.726 حالة خلال 24

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجل العراق 2.726 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 150.115 إصابة.

وبيّن وزارة الصحة العراقية اليوم (الأحد)، أنها سجلت 82 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 5392 حالة وفاة.

وأشارت إلى تسجيل 2271 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 107.775 حالة شفاء.

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