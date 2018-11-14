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"الشؤون الإسلامية" تبحث إعادة الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع 2030

لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة ووضع آلية للتطوير

عُقد يوم أمس اجتماع مشترك لقيادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لبحث سبل وتطوير إعداد خطة عمل للهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة لأعمال الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بالمراحل المنجزة في إعداد الهيكل التنظيمي؛ بحيث يعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدات الإدارية في الوزارة؛ بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ووضع آلية واضحة لتطوير أعمال الوزارة، وإبراز الاختصاصات الأساسية لمسميات الهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يحقق المرونة، وعدم التداخل في المهام، وسرعة إيجاد المعلومات.

يُذكر أن الاجتماع جاء بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لأجل أن ترتقي الوزارة بالهيكل التنظيمي للمستوى المطلوب؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.

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"الشؤون الإسلامية" تبحث إعادة الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع 2030
سبق

عُقد يوم أمس اجتماع مشترك لقيادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لبحث سبل وتطوير إعداد خطة عمل للهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة لأعمال الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بالمراحل المنجزة في إعداد الهيكل التنظيمي؛ بحيث يعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدات الإدارية في الوزارة؛ بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ووضع آلية واضحة لتطوير أعمال الوزارة، وإبراز الاختصاصات الأساسية لمسميات الهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يحقق المرونة، وعدم التداخل في المهام، وسرعة إيجاد المعلومات.

يُذكر أن الاجتماع جاء بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لأجل أن ترتقي الوزارة بالهيكل التنظيمي للمستوى المطلوب؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:38 AM

"الشؤون الإسلامية" تبحث إعادة الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع 2030

لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة ووضع آلية للتطوير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عُقد يوم أمس اجتماع مشترك لقيادات وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لبحث سبل وتطوير إعداد خطة عمل للهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

ويأتي هذا الاجتماع لتحقيق أكبر قدر من التنسيق في الجوانب المشتركة لأعمال الوزارة، وبالأخص فيما يتعلق بالمراحل المنجزة في إعداد الهيكل التنظيمي؛ بحيث يعكس الواقع الفعلي لنشاط الوحدات الإدارية في الوزارة؛ بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030، ووضع آلية واضحة لتطوير أعمال الوزارة، وإبراز الاختصاصات الأساسية لمسميات الهيكل التنظيمي للوزارة؛ بما يحقق المرونة، وعدم التداخل في المهام، وسرعة إيجاد المعلومات.

يُذكر أن الاجتماع جاء بتوجيه من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لأجل أن ترتقي الوزارة بالهيكل التنظيمي للمستوى المطلوب؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة.

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