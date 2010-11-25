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"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

قبل التمرين أم بعده.. ما الطريقة المثلى لتناول الموز؟

حسب الهدف.. لمساعدة العضلات على التعافي أو لتوليد الطاقة

يعتبر الموز الوجبة الخفيفة المثالية المرافقة للتمارين الرياضية، على اعتبار أنها سهلة الهضم وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، لكن السؤال المهم.. هل يؤكل الموز قبل أم بعد التمرين؟

الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على الرغبة من تناول هذه الفاكهة، فقد قال موقع "هيلث لاين": إن أكل الموز بعد التمرين الرياضي يساعدك في تسريع الشفاء العضلي، كما أنه يعتبر مغذياً وغنياً بشكل خاص بالمياه والكربوهيدرات.

وتابع الموقع وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية" أن "إضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة على إفراز هرمون الإنسولين، الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات".

وغالبا ما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الموز، مع مصدر للبروتين فوراً بعد الانتهاء من التمرين، كطريقة لمساعدة عضلاتك على التعافي والنمو.

في المقابل، يوصي خبراء الصحة بتناول موزة واحدة قبل التمرين بفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، للحصول على طاقة وتوليد أقصى قدر من الطاقة خلال التمرين.

وخلص "هيلث لاين" إلى أن تناول الموز يتوقف على الهدف المتوخى منه، فإذا كان الشخص يرغب في تقليل الالتهاب وسرعة الاستشفاء العضلي فينصح بتناوله بعد التمرين، أما في حال كان يهدف إلى دخول التمرين الرياضي بكل قوة ونشاط، فيستحسن تناوله قبل التمرين بفترة قصيرة.

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قبل التمرين أم بعده.. ما الطريقة المثلى لتناول الموز؟
سبق

يعتبر الموز الوجبة الخفيفة المثالية المرافقة للتمارين الرياضية، على اعتبار أنها سهلة الهضم وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، لكن السؤال المهم.. هل يؤكل الموز قبل أم بعد التمرين؟

الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على الرغبة من تناول هذه الفاكهة، فقد قال موقع "هيلث لاين": إن أكل الموز بعد التمرين الرياضي يساعدك في تسريع الشفاء العضلي، كما أنه يعتبر مغذياً وغنياً بشكل خاص بالمياه والكربوهيدرات.

وتابع الموقع وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية" أن "إضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة على إفراز هرمون الإنسولين، الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات".

وغالبا ما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الموز، مع مصدر للبروتين فوراً بعد الانتهاء من التمرين، كطريقة لمساعدة عضلاتك على التعافي والنمو.

في المقابل، يوصي خبراء الصحة بتناول موزة واحدة قبل التمرين بفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، للحصول على طاقة وتوليد أقصى قدر من الطاقة خلال التمرين.

وخلص "هيلث لاين" إلى أن تناول الموز يتوقف على الهدف المتوخى منه، فإذا كان الشخص يرغب في تقليل الالتهاب وسرعة الاستشفاء العضلي فينصح بتناوله بعد التمرين، أما في حال كان يهدف إلى دخول التمرين الرياضي بكل قوة ونشاط، فيستحسن تناوله قبل التمرين بفترة قصيرة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
03:09 PM

قبل التمرين أم بعده.. ما الطريقة المثلى لتناول الموز؟

حسب الهدف.. لمساعدة العضلات على التعافي أو لتوليد الطاقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,236

يعتبر الموز الوجبة الخفيفة المثالية المرافقة للتمارين الرياضية، على اعتبار أنها سهلة الهضم وتحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة، لكن السؤال المهم.. هل يؤكل الموز قبل أم بعد التمرين؟

الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على الرغبة من تناول هذه الفاكهة، فقد قال موقع "هيلث لاين": إن أكل الموز بعد التمرين الرياضي يساعدك في تسريع الشفاء العضلي، كما أنه يعتبر مغذياً وغنياً بشكل خاص بالمياه والكربوهيدرات.

وتابع الموقع وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية" أن "إضافة إلى ذلك، يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات بعد ممارسة الرياضة على إفراز هرمون الإنسولين، الذي يساعد على نقل السكر من الدم إلى خلايا العضلات".

وغالبا ما يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، مثل الموز، مع مصدر للبروتين فوراً بعد الانتهاء من التمرين، كطريقة لمساعدة عضلاتك على التعافي والنمو.

في المقابل، يوصي خبراء الصحة بتناول موزة واحدة قبل التمرين بفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة، للحصول على طاقة وتوليد أقصى قدر من الطاقة خلال التمرين.

وخلص "هيلث لاين" إلى أن تناول الموز يتوقف على الهدف المتوخى منه، فإذا كان الشخص يرغب في تقليل الالتهاب وسرعة الاستشفاء العضلي فينصح بتناوله بعد التمرين، أما في حال كان يهدف إلى دخول التمرين الرياضي بكل قوة ونشاط، فيستحسن تناوله قبل التمرين بفترة قصيرة.

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