كبرى شركات صناعات الدفاع والأمن في أمريكا الشمالية تؤكد مشاركتها في معرض الدفاع العالمي

بنسخته الأولى في الرياض ووصلت نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 95% من المساحات المتاحة

أكدت عشرات الشركات من أمريكا الشمالية بما فيها شركة بوينج، ولوكهيد مارتن، وريثيون، وL3Harris، وجنرال ديناميكس، وغيرها من الشركات العالمية الكبرى والرائدة في صناعة الدفاع والأمن، مشاركتها في النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي عبر جناح دولي يضم أبرز الشركات الأمريكية والكندية عبر جميع مجالات الدفاع والأمن.

وكانت بوينج أحدث الشركات التي حجزت مساحة لها في المعرض، وذلك على هامش معرض دبي للطيران، حيث ستستعرض الشركة معداتها ضمن العروض الحية خلال معرض الدفاع العالمي الذي ستُنظَّم نسخته الأولى في الرياض خلال الفترة بين 6 و9 مارس 2022م.

وسيضم جناح أمريكا الشمالية أيضاً شركات عريقة، مثل: جنرال إلكتريك للطيران، وألاسكا ستركشرز، وبيل، وليوناردو DRS، وأوشكوش، وPKL سرفيسز، وS&K إيروسبيس، وسيف بوتس.

واستقطب معرض الدفاع العالمي اهتمام عديد من الشركات الكبرى متعددة الجنسيات والشركات المحلية في صناعات الدفاع والأمن عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

ومع وصول نسبة الحجوزات الإجمالية إلى 95% من المساحات المتاحة، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المنظمة للمعرض، أخيراً خططها لتوسعة قاعات العرض نتيجة الطلب الكبير، حيث ستضاف مساحة 14500 متر مربع، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات العالمية بالمشاركة وعرض منتجاتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، أن معرض الدفاع العالمي أثبت مكانته كحدث عالمي رائد لرواد الصناعة، حيث سيجمع تحت سقفه جهات عارضة ووفوداً عسكرية وزواراً من 81 دولة حول العالم.

وأشار أرومرود إلى أن المعرض سيتيح فرصاً استثنائية لجميع المعنيين بالقطاع للاطلاع على توجهات الصناعة والتواصل وعقد الشراكات في بيئة مثالية تضم برنامجاً حافلاً بالفعاليات والعروض وجلسات الريادة الفكرية.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي الشريك الإستراتيجي لمعرض الدفاع العالمي الذي يستعرض أحدث الأنظمة التقنية في المجالات الخمسة لصناعة الدفاع.

وسيقام هذا الحدث الرائد مرة واحدة كل عامين في الرياض، حيث سيدعم الرؤية الطموحة للمملكة لنقل التقنية وتوليد الوظائف وتوطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م.

وأصبح بإمكان المختصين في مجال الدفاع والأمن الحصول على تصاريح الدخول إلى المعرض بتكلفة مخفضة عبر التسجيل المبكر بأسعار تبدأ من 350 ريالاً سعودياً (95 دولاراً) حتى نهاية شهر نوفمبر 2021م، وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد إجراءات التدقيق على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.