النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحريري" يترأس وفد لبنان في قمة مكة المكرمة

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

يرأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفد لبنان إلى القمة، المرتقبة في 31 مايو و1 يونيو، في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الاثنين رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعاه فيها إلى "حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو، و1 يونيو حزيران المقبل"، وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.
وجاء في رسالة الملك سلمان إلى الرئيس عون: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعًا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيًا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".

وكان الملك سلمان وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين طارئتين في مكة في 31 مايو و1 يونيو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، ولاقت هذه المبادرة ترحيبًا من الدول العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحريري" يترأس وفد لبنان في قمة مكة المكرمة
سبق

يرأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفد لبنان إلى القمة، المرتقبة في 31 مايو و1 يونيو، في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الاثنين رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعاه فيها إلى "حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو، و1 يونيو حزيران المقبل"، وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.
وجاء في رسالة الملك سلمان إلى الرئيس عون: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعًا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيًا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".

وكان الملك سلمان وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين طارئتين في مكة في 31 مايو و1 يونيو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، ولاقت هذه المبادرة ترحيبًا من الدول العربية.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
02:38 PM

"الحريري" يترأس وفد لبنان في قمة مكة المكرمة

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
4,207

يرأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفد لبنان إلى القمة، المرتقبة في 31 مايو و1 يونيو، في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الاثنين رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعاه فيها إلى "حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو، و1 يونيو حزيران المقبل"، وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.
وجاء في رسالة الملك سلمان إلى الرئيس عون: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعًا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيًا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".

وكان الملك سلمان وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين طارئتين في مكة في 31 مايو و1 يونيو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، ولاقت هذه المبادرة ترحيبًا من الدول العربية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,641
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,617
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,070
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,212

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني
كن واثقًا من نفسك

كن واثقًا من نفسك

علي القطان
"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

"ساهر" ومركز 937 .. علاج بلا مستشفيات

عبدالغني الشيخ
ثالوث النجاح

ثالوث النجاح

سلطان رديف
بطل الدوري.. في رمضان!!!

بطل الدوري.. في رمضان!!!

وحيد بغدادي
دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

دعم الاقتصاد بـ"الإقامة المميزة"

ماجد البريكان
كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

كم بيننا مثل الحاقد "جوني"!؟

جمعان الكرت
باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

باب ما جاء في "تطفيش" الموظفين السعوديين..!

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة