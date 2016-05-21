"الحريري" يترأس وفد لبنان في قمة مكة المكرمة

بدعوة من خادم الحرمين الشريفين

يرأس رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري وفد لبنان إلى القمة، المرتقبة في 31 مايو و1 يونيو، في مكة المكرمة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتلقى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون اليوم الاثنين رسالة من الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعاه فيها إلى "حضور الدورة الـ14 للقمة الإسلامية في مكة المكرمة في 31 مايو، و1 يونيو حزيران المقبل"، وتوافق الرئيس عون مع الحريري على أن يرأس الأخير وفد لبنان إلى القمة في مكة المكرمة.

وجاء في رسالة الملك سلمان إلى الرئيس عون: "إنني على ثقة تامة بأن مشاركة فخامتكم سيكون لها بالغ الأثر في إنجاح هذه القمة، وما تسفر عنه من نتائج، متطلعًا إلى الترحيب بفخامتكم في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، وداعيًا المولى العلي القدير أن تحقق هذه القمة آمال أمتنا الإسلامية وشعوبها، وتسهم في رفعتها وعلو شأنها".



وكان الملك سلمان وجه السبت الماضي، دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين طارئتين في مكة في 31 مايو و1 يونيو، على خلفية المستجدات الإقليمية، بما فيها استهداف الحوثيين لمحطتي ضخ للنفط بالسعودية، وتعرض أربع ناقلات نفط لأعمال تخريبية قبالة سواحل الإمارات، ولاقت هذه المبادرة ترحيبًا من الدول العربية.