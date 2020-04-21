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"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات

وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.

وقال السديس إن دعاء القنوت سيكون مختصرًا، ومركزًا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.

الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس الكاميرات الحرارية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات
سبق

وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.

وقال السديس إن دعاء القنوت سيكون مختصرًا، ومركزًا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:19 AM

"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات

وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
1,440

وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.

وقال السديس إن دعاء القنوت سيكون مختصرًا، ومركزًا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.

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