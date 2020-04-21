"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات

"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات
هادي العصيمي
سبق
2020-04-21
وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.
وقال السديس إن دعاء القنوت سيكون مختصرًا، ومركزًا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:43 AM
اخر تعديل
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
01:19 AM
"السديس" يوجِّه بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمَيْن وفق أحدث التقنيات
وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"
وجَّه الرئيس العام لرئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، بتفعيل الكاميرات الحرارية في الحرمين الشريفين وفق أحدث الطرز والتقنيات مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد.
وقال السديس إن دعاء القنوت سيكون مختصرًا، ومركزًا على الابتهال إلى الله لكشف الوباء.