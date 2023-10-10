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تطلق رحلاتها مع بداية العام.. شركة أمريكية تبتكر طائرة ركاب أسرع من الصوت

بدأت تصنيعها بعد 8 أشهر من الكشف عنها

أعلنت شركة "بوم سوبر سونيك" الأمريكية رسميًّا اليوم السبت طائرة ركاب جديدة من الحجم الصغير، تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وأوضحت "بوم سوبر سونيك" أن طائرتها التي تحمل اسم "بابي بوم" ستدخل إلى الخدمة في العام المقبل، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضافت بأنها بدأت في تطوير هذه الطائرة في عام 2016، وبدأت تصنيعها بعد ثمانية أشهر فقط من إعلان مخططاتها.

من جهته، ذكر موقع "ذي درايف" أن الشركة تخطط لبدء رحلات جوية للركاب في الطائرة من بداية العام المقبل في مشروع يعتبر جزءًا صغيرًا من مشروع تصميم طائرة ركاب كبيرة أسرع من الصوت، تتسع لنحو 55 راكبًا، تحمل اسم "لوكسوري".

طائرة ركاب

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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تطلق رحلاتها مع بداية العام.. شركة أمريكية تبتكر طائرة ركاب أسرع من الصوت
سبق

أعلنت شركة "بوم سوبر سونيك" الأمريكية رسميًّا اليوم السبت طائرة ركاب جديدة من الحجم الصغير، تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وأوضحت "بوم سوبر سونيك" أن طائرتها التي تحمل اسم "بابي بوم" ستدخل إلى الخدمة في العام المقبل، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضافت بأنها بدأت في تطوير هذه الطائرة في عام 2016، وبدأت تصنيعها بعد ثمانية أشهر فقط من إعلان مخططاتها.

من جهته، ذكر موقع "ذي درايف" أن الشركة تخطط لبدء رحلات جوية للركاب في الطائرة من بداية العام المقبل في مشروع يعتبر جزءًا صغيرًا من مشروع تصميم طائرة ركاب كبيرة أسرع من الصوت، تتسع لنحو 55 راكبًا، تحمل اسم "لوكسوري".

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:07 PM

تطلق رحلاتها مع بداية العام.. شركة أمريكية تبتكر طائرة ركاب أسرع من الصوت

بدأت تصنيعها بعد 8 أشهر من الكشف عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,851

أعلنت شركة "بوم سوبر سونيك" الأمريكية رسميًّا اليوم السبت طائرة ركاب جديدة من الحجم الصغير، تسير بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وأوضحت "بوم سوبر سونيك" أن طائرتها التي تحمل اسم "بابي بوم" ستدخل إلى الخدمة في العام المقبل، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضافت بأنها بدأت في تطوير هذه الطائرة في عام 2016، وبدأت تصنيعها بعد ثمانية أشهر فقط من إعلان مخططاتها.

من جهته، ذكر موقع "ذي درايف" أن الشركة تخطط لبدء رحلات جوية للركاب في الطائرة من بداية العام المقبل في مشروع يعتبر جزءًا صغيرًا من مشروع تصميم طائرة ركاب كبيرة أسرع من الصوت، تتسع لنحو 55 راكبًا، تحمل اسم "لوكسوري".

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