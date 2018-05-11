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صحيفة "ألمانية" تتمنى وجود محترفي "الهلال" الحالي والسابق في "البوندسليغا"

رصدت صحيفة "90min" في نسختها الألمانية تقريرًا عن أبرز 20 لاعبًا تمنت الصحيفة رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة.

وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة، ظهر محترفا الهلال الحالي أندريه كاريلو والسابق عمر عبدالرحمن عموري ضمن اللاعبين الذين تمنت الصحيفة وجودهما في الدوري الألماني هناك.

وعن البيروفي أندريه كاريلو قالت الصحيفة إنه يلعب حاليًا في نادي الهلال في الدوري السعودي ويقدم مستويات رائعة مع فريقه وإنه كان أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا.

كما تحدثت الصحيفة عن الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" الذي سبق واحترف في الهلال الموسم الماضي وحاليًا مع نادي الجزيرة، حيث قالت:"إنه لغز كبير.. لماذا لم يلعب عمر عبد الرحمن قط في أوروبا حتى عندما كان لاعبًا شابًا، كان مرغوبًا من قِبل العديد من الأندية هو "ميسي" العرب".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة "ألمانية" تتمنى وجود محترفي "الهلال" الحالي والسابق في "البوندسليغا"
سبق

رصدت صحيفة "90min" في نسختها الألمانية تقريرًا عن أبرز 20 لاعبًا تمنت الصحيفة رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة.

وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة، ظهر محترفا الهلال الحالي أندريه كاريلو والسابق عمر عبدالرحمن عموري ضمن اللاعبين الذين تمنت الصحيفة وجودهما في الدوري الألماني هناك.

وعن البيروفي أندريه كاريلو قالت الصحيفة إنه يلعب حاليًا في نادي الهلال في الدوري السعودي ويقدم مستويات رائعة مع فريقه وإنه كان أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا.

كما تحدثت الصحيفة عن الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" الذي سبق واحترف في الهلال الموسم الماضي وحاليًا مع نادي الجزيرة، حيث قالت:"إنه لغز كبير.. لماذا لم يلعب عمر عبد الرحمن قط في أوروبا حتى عندما كان لاعبًا شابًا، كان مرغوبًا من قِبل العديد من الأندية هو "ميسي" العرب".

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
01:42 AM

صحيفة "ألمانية" تتمنى وجود محترفي "الهلال" الحالي والسابق في "البوندسليغا"

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
1,239

رصدت صحيفة "90min" في نسختها الألمانية تقريرًا عن أبرز 20 لاعبًا تمنت الصحيفة رؤيتهم في الدوري الألماني في الفترة المقبلة.

وفي التقرير الذي نشرته الصحيفة، ظهر محترفا الهلال الحالي أندريه كاريلو والسابق عمر عبدالرحمن عموري ضمن اللاعبين الذين تمنت الصحيفة وجودهما في الدوري الألماني هناك.

وعن البيروفي أندريه كاريلو قالت الصحيفة إنه يلعب حاليًا في نادي الهلال في الدوري السعودي ويقدم مستويات رائعة مع فريقه وإنه كان أبرز نجوم المنتخب البيروفي في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا.

كما تحدثت الصحيفة عن الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" الذي سبق واحترف في الهلال الموسم الماضي وحاليًا مع نادي الجزيرة، حيث قالت:"إنه لغز كبير.. لماذا لم يلعب عمر عبد الرحمن قط في أوروبا حتى عندما كان لاعبًا شابًا، كان مرغوبًا من قِبل العديد من الأندية هو "ميسي" العرب".

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