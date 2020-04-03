تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة. ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض. وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد. وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.

"مصري" يُبلغ عن حلاق مخالف بالرياض.. والجهات الأمنية تباشر ماجد الرفاعي سبق 2020-04-03 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة.



ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض.



وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441 05:02 PM

"مصري" يُبلغ عن حلاق مخالف بالرياض.. والجهات الأمنية تباشر سجّل البلاغ بطريقة عفوية معبرًا عن محبّته الصادقة للسعودية





A A A





11 مشاركة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة.



ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض.



وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.