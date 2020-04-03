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"مصري" يُبلغ عن حلاق مخالف بالرياض.. والجهات الأمنية تباشر

سجّل البلاغ بطريقة عفوية معبرًا عن محبّته الصادقة للسعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة.

ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض.

وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.

فيروس كورونا الجديد الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مصري" يُبلغ عن حلاق مخالف بالرياض.. والجهات الأمنية تباشر
سبق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة.

ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض.

وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
05:02 PM

"مصري" يُبلغ عن حلاق مخالف بالرياض.. والجهات الأمنية تباشر

سجّل البلاغ بطريقة عفوية معبرًا عن محبّته الصادقة للسعودية

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ماجد الرفاعي - ينبع
11
11,316

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مقيمًا مصريًّا قدّم بلاغًا للجهات المختصة عن حلاق خالف قرار إغلاق صوالين الحلاقة وكان يمارس الحلاقة في أحد الصوالين المخالفة.

ويظهر بالفيديو المتداول أن الحلاق المخالف يستقبل زبائنه داخل صالون الحلاقة بالخفاء، ويقوم بإغلاق مدخل الصالون خلفهم بمنطقة الرياض.

وقد سجّل المقيم المصري البلاغ بطريقة عفوية، معبرًا عن محبته الصادقة للمملكة العربية السعودية؛ حيث حرص على المساهمة في حماية المجتمع من نقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وضبطت الجهات الأمنية والمختصة الواقعة، وتم إغلاق المحل من قبل بلدية البطحاء، فيما أثنى عدد من راود مواقع التواصل الاجتماعي على الدور الذي قام به المقيم المصري بإبلاغه عن المخالفة.

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