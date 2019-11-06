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الأخضر الشاب يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز على نظيره الأفغاني

استهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مشواره بمنافسات المجموعة السادسة المؤهلة للتصفيات الآسيوية 2020 فوز على نظيره منتخب أفغانستان بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

سجل هدف الأخضر الوحيد اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وسيلاقي الأخضر السعودي نظيره الهندي في ثاني مبارياته بالتصفيات يوم الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

ويُشار إلى أن المجموعة السادسة تضم إلى جوار المنتخب السعودي كلاً من منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز على نظيره الأفغاني
سبق

استهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مشواره بمنافسات المجموعة السادسة المؤهلة للتصفيات الآسيوية 2020 فوز على نظيره منتخب أفغانستان بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

سجل هدف الأخضر الوحيد اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وسيلاقي الأخضر السعودي نظيره الهندي في ثاني مبارياته بالتصفيات يوم الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

ويُشار إلى أن المجموعة السادسة تضم إلى جوار المنتخب السعودي كلاً من منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان.

06 نوفمبر 2019 - 9 ربيع الأول 1441
10:49 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
02:12 AM

الأخضر الشاب يستهل مشواره بالتصفيات الآسيوية بفوز على نظيره الأفغاني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا مشواره بمنافسات المجموعة السادسة المؤهلة للتصفيات الآسيوية 2020 فوز على نظيره منتخب أفغانستان بهدف دون رد في اللقاء الذي أُقيم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

سجل هدف الأخضر الوحيد اللاعب أحمد الغامدي في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وسيلاقي الأخضر السعودي نظيره الهندي في ثاني مبارياته بالتصفيات يوم الجمعة المقبلة على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر.

ويُشار إلى أن المجموعة السادسة تضم إلى جوار المنتخب السعودي كلاً من منتخبات أوزبكستان، والهند، وأفغانستان.

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