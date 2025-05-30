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"موسم العيد".. الخيمة تستحضر العادات الجميلة.. والمطاعم والفنادق تتسابق لتقديم العروض

يشهد مفاجآت وإضافات قيمة تتفاعل بإيجابية مع احتياجات الأسرة والحي والمجتمع

يشهد "موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية"، العديد من المفاجآت والإضافات القيمة التي تتفاعل بإيجابية مع الاحتياجات، وتسعى إلى إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وذلك بالعمل على تعزيز قيم "اللمة والمحبة" على مستوى الأسرة والأصدقاء.

كما يهدف "موسم العيد" إلى إضفاء الأجواء المفعمة بالسعادة على مائدة "فطور العيد"، وتعزيز هذه القيم على مستوى الحي والمجتمع باستحضار العادات الاجتماعية الرائعة في "خيمة العيد".

وقد تم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق والمنتجعات في جميع مناطق السعودية لتقديم العروض المميزة لتناول وجبة "فطور العيد" التي تحمل أهمية وخصوصية، ترتبط بالتفاف الأسرة لتبادل التهنئة، وقضاء أجمل الأوقات، على أن تمتد ساعات تقديمها من الصباح الباكر حتى المساء طوال أيام العيد، في بادرة تتفاعل مع ظاهرة ضيق الوقت، واختلاف ساعات النوم، ولإتاحة فرصة الاحتفاء بالعيد للجميع مع خيارات واسعة ومميزة، وفي كل الأوقات.

كما يهدف "موسم العيد" في تجربة ثرية، تبدأ هذا العام في مدينة الرياض، إلى تعزيز أواصر المحبة والعادات الاجتماعية المميزة، وتفاعل الأسر والمجتمع عبر الالتقاء في "خيمة العيد" بجوار مصلى العيد؛ وذلك لتبادل التهاني بين أهالي الحي، ويتم فيها توزيع الهدايا للأطفال، وتسهم فيها الأسر بتقديم أطباق الحلوى والفطور لترسيخ معنى المساهمة والتفاعل، وتوفير مساحة للفرح التي يتم معها استعادة أجمل العادات والتقاليد.

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"موسم العيد".. الخيمة تستحضر العادات الجميلة.. والمطاعم والفنادق تتسابق لتقديم العروض
سبق

يشهد "موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية"، العديد من المفاجآت والإضافات القيمة التي تتفاعل بإيجابية مع الاحتياجات، وتسعى إلى إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وذلك بالعمل على تعزيز قيم "اللمة والمحبة" على مستوى الأسرة والأصدقاء.

كما يهدف "موسم العيد" إلى إضفاء الأجواء المفعمة بالسعادة على مائدة "فطور العيد"، وتعزيز هذه القيم على مستوى الحي والمجتمع باستحضار العادات الاجتماعية الرائعة في "خيمة العيد".

وقد تم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق والمنتجعات في جميع مناطق السعودية لتقديم العروض المميزة لتناول وجبة "فطور العيد" التي تحمل أهمية وخصوصية، ترتبط بالتفاف الأسرة لتبادل التهنئة، وقضاء أجمل الأوقات، على أن تمتد ساعات تقديمها من الصباح الباكر حتى المساء طوال أيام العيد، في بادرة تتفاعل مع ظاهرة ضيق الوقت، واختلاف ساعات النوم، ولإتاحة فرصة الاحتفاء بالعيد للجميع مع خيارات واسعة ومميزة، وفي كل الأوقات.

كما يهدف "موسم العيد" في تجربة ثرية، تبدأ هذا العام في مدينة الرياض، إلى تعزيز أواصر المحبة والعادات الاجتماعية المميزة، وتفاعل الأسر والمجتمع عبر الالتقاء في "خيمة العيد" بجوار مصلى العيد؛ وذلك لتبادل التهاني بين أهالي الحي، ويتم فيها توزيع الهدايا للأطفال، وتسهم فيها الأسر بتقديم أطباق الحلوى والفطور لترسيخ معنى المساهمة والتفاعل، وتوفير مساحة للفرح التي يتم معها استعادة أجمل العادات والتقاليد.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
01:22 AM

"موسم العيد".. الخيمة تستحضر العادات الجميلة.. والمطاعم والفنادق تتسابق لتقديم العروض

يشهد مفاجآت وإضافات قيمة تتفاعل بإيجابية مع احتياجات الأسرة والحي والمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يشهد "موسم العيد" الذي ينطلق هذا العام لأول مرة بهوية موحدة وشاملة في مختلف أرجاء السعودية، وذلك تحت مظلة "مواسم السعودية"، العديد من المفاجآت والإضافات القيمة التي تتفاعل بإيجابية مع الاحتياجات، وتسعى إلى إعادة مشاعر البهجة والسعادة الخاصة بالعيد على مستوى الفرد والأسرة والحي والمجتمع، وذلك بالعمل على تعزيز قيم "اللمة والمحبة" على مستوى الأسرة والأصدقاء.

كما يهدف "موسم العيد" إلى إضفاء الأجواء المفعمة بالسعادة على مائدة "فطور العيد"، وتعزيز هذه القيم على مستوى الحي والمجتمع باستحضار العادات الاجتماعية الرائعة في "خيمة العيد".

وقد تم الاتفاق مع مجموعة ضخمة من المطاعم والفنادق والمنتجعات في جميع مناطق السعودية لتقديم العروض المميزة لتناول وجبة "فطور العيد" التي تحمل أهمية وخصوصية، ترتبط بالتفاف الأسرة لتبادل التهنئة، وقضاء أجمل الأوقات، على أن تمتد ساعات تقديمها من الصباح الباكر حتى المساء طوال أيام العيد، في بادرة تتفاعل مع ظاهرة ضيق الوقت، واختلاف ساعات النوم، ولإتاحة فرصة الاحتفاء بالعيد للجميع مع خيارات واسعة ومميزة، وفي كل الأوقات.

كما يهدف "موسم العيد" في تجربة ثرية، تبدأ هذا العام في مدينة الرياض، إلى تعزيز أواصر المحبة والعادات الاجتماعية المميزة، وتفاعل الأسر والمجتمع عبر الالتقاء في "خيمة العيد" بجوار مصلى العيد؛ وذلك لتبادل التهاني بين أهالي الحي، ويتم فيها توزيع الهدايا للأطفال، وتسهم فيها الأسر بتقديم أطباق الحلوى والفطور لترسيخ معنى المساهمة والتفاعل، وتوفير مساحة للفرح التي يتم معها استعادة أجمل العادات والتقاليد.

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