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الكويت.. استنفار بعد تسجيل إصابة بكورونا في عزاء حضره العشرات

"الصحة" استدعت وفحصت أعدادًا من المواطنين الذين شاركوا في المراسم

استنفرت الجهات الصحية في الكويت، بعد اكتشاف إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا كان موجودًا في مراسم عزاء عائلة كويتية.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد اتخذت وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل استدعاء وفحص عشرات المواطنين من الذين شاركوا في مراسم عزاء عائلة توفي أحد أبنائها في مصر قبل أيام.

وأضافت الصحيفة: الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى إلى الكويت من مصر، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المصابة قد أصيبت بالفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا.

وقامت المصالح الطبية بعزل الحالة المصابة في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم بعد نتيجة الفحص الإيجابية.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحية الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. استنفار بعد تسجيل إصابة بكورونا في عزاء حضره العشرات
سبق

استنفرت الجهات الصحية في الكويت، بعد اكتشاف إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا كان موجودًا في مراسم عزاء عائلة كويتية.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد اتخذت وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل استدعاء وفحص عشرات المواطنين من الذين شاركوا في مراسم عزاء عائلة توفي أحد أبنائها في مصر قبل أيام.

وأضافت الصحيفة: الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى إلى الكويت من مصر، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المصابة قد أصيبت بالفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا.

وقامت المصالح الطبية بعزل الحالة المصابة في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم بعد نتيجة الفحص الإيجابية.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحية الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
12:28 PM

الكويت.. استنفار بعد تسجيل إصابة بكورونا في عزاء حضره العشرات

"الصحة" استدعت وفحصت أعدادًا من المواطنين الذين شاركوا في المراسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استنفرت الجهات الصحية في الكويت، بعد اكتشاف إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا كان موجودًا في مراسم عزاء عائلة كويتية.

ووفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية؛ فقد اتخذت وزارة الصحة جميع الإجراءات الاحترازية، والتي تشمل استدعاء وفحص عشرات المواطنين من الذين شاركوا في مراسم عزاء عائلة توفي أحد أبنائها في مصر قبل أيام.

وأضافت الصحيفة: الحالة المصابة رافقت جثمان المتوفى إلى الكويت من مصر، ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحالة المصابة قد أصيبت بالفيروس في مصر أم حملته معها من فرنسا.

وقامت المصالح الطبية بعزل الحالة المصابة في مستشفى جابر لتلقي العلاج اللازم بعد نتيجة الفحص الإيجابية.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحية الكويتية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 72 حالة.

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