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تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية يدخل حيّز التنفيذ بمكة

إلزام الملاك بذلك قبل إصدار رخصة الإنشاء وفق توجيه وزير "البلديات"

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بأخذ تعهد على الملاّك قبل إصدار رخصة البناء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة.

جاء ذلك استناداً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المتضمن إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخصة البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه المبني على اتفاقية العمل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة الوضع الحالي للاختصاصات والأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين، والعمل على حوكمتها بصورة محدودة وواضحة.

وتضمن التوجيه إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة في فسح البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه يلزم أخذ تعهد على المالك قبل إصدار رخصة الإنشاء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة مع تدوين ذلك بخانة الملاحظات بتصريح البناء.

وشرعت أمانة العاصمة المقدسة بالفعل في البدء بتطبيق شرط إدراج تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية وأخذ تعهد على المالك عند إصدار رخصة البناء.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة رخصة البناء عداد مياه

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تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية يدخل حيّز التنفيذ بمكة
سبق

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بأخذ تعهد على الملاّك قبل إصدار رخصة البناء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة.

جاء ذلك استناداً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المتضمن إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخصة البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه المبني على اتفاقية العمل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة الوضع الحالي للاختصاصات والأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين، والعمل على حوكمتها بصورة محدودة وواضحة.

وتضمن التوجيه إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة في فسح البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه يلزم أخذ تعهد على المالك قبل إصدار رخصة الإنشاء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة مع تدوين ذلك بخانة الملاحظات بتصريح البناء.

وشرعت أمانة العاصمة المقدسة بالفعل في البدء بتطبيق شرط إدراج تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية وأخذ تعهد على المالك عند إصدار رخصة البناء.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
12:28 AM
اخر تعديل
07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
01:19 AM

تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية يدخل حيّز التنفيذ بمكة

إلزام الملاك بذلك قبل إصدار رخصة الإنشاء وفق توجيه وزير "البلديات"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,077

ألزمت أمانة العاصمة المقدسة بأخذ تعهد على الملاّك قبل إصدار رخصة البناء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة.

جاء ذلك استناداً على توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، المتضمن إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية في رخصة البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه المبني على اتفاقية العمل بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة الوضع الحالي للاختصاصات والأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين، والعمل على حوكمتها بصورة محدودة وواضحة.

وتضمن التوجيه إدراج شرط تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية جديدة في فسح البناء، وكذلك تركيب مرشدات المياه.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "سبق" فإنه يلزم أخذ تعهد على المالك قبل إصدار رخصة الإنشاء بتركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة مع تدوين ذلك بخانة الملاحظات بتصريح البناء.

وشرعت أمانة العاصمة المقدسة بالفعل في البدء بتطبيق شرط إدراج تركيب عداد مياه منفصل لكل وحدة سكنية أو تجارية وأخذ تعهد على المالك عند إصدار رخصة البناء.

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