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جائزة جدة للإبداع تعقد لقاءها التعريفي الـ3 بفرع "الإعلام" بمكة

ضمن ملتقى مكة الثقافي المقام تحت شعار "كيف نكون قدوة"

عقدت جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة للعام ١٤٤١هـ، لقاءها التعريفي اليوم بفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة".

وحضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، والأمين العام للجائزة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين، ومدير عام الفرع وليد بن غازي بافقيه، وممثلو الجهات المعنية وممثلو وسائل الإعلام.

وتحدث مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، حول النجاحات التي حصدتها الجائزة طيلة الأعوام السابقة، وتميزها في نسختها لهذا العام، بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومتابعة رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب.

وعبّر عن اعتزاز فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، باستضافة فعاليات اللقاء التعريفي للجائزة، والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وشدد "بافقيه" على أن الإعلام شريك رئيس في نهضة هذه الجائزة وتألقها منذ نسختها الأولى.

من جانبه، تناول رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، أهداف الجائزة ومجالاتها، والتي تشمل أن تكون محافظة جدة الرائدة في تكريم الإبداع والمبدعين في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة، والتكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية.

وأبرز ما حققته الجائزة التي تصل لعامها الثالث، فيما يخص تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والاسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

وأشاد بالاهتمام الكبير من قبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، رئيس مجلس الجائزة وحثه الدائم أن تكون المشاركات تشتمل الافكار المبدعة التي تعكس تميز طرح الجائزة وأهدافها.

وشهد اللقاء تقديم عرض وثائقي عن الجائزة وما مرت به من مراحل تطوير منذ انطلاقتها في نسختها الأولى، وصولاً إلى نسختها الثالثة الحالية لهذا العام.

ودعا مجلس الجائزة كل أطياف المجتمع للمشاركة في جائزة جدة للإبداع التي معها ينطلق الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتسجيل مبادراتهم للمساهمة في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة حيث يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ وآخر موعد بذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط ‏jeddahawards.org.

جدير بالذكر أن جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة لعام 1441هـ تضم مجالات إبداع اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي، وإبداع رواد الأعمال، وإبداع الأفراد.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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جائزة جدة للإبداع تعقد لقاءها التعريفي الـ3 بفرع "الإعلام" بمكة
سبق

عقدت جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة للعام ١٤٤١هـ، لقاءها التعريفي اليوم بفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة".

وحضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، والأمين العام للجائزة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين، ومدير عام الفرع وليد بن غازي بافقيه، وممثلو الجهات المعنية وممثلو وسائل الإعلام.

وتحدث مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، حول النجاحات التي حصدتها الجائزة طيلة الأعوام السابقة، وتميزها في نسختها لهذا العام، بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومتابعة رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب.

وعبّر عن اعتزاز فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، باستضافة فعاليات اللقاء التعريفي للجائزة، والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وشدد "بافقيه" على أن الإعلام شريك رئيس في نهضة هذه الجائزة وتألقها منذ نسختها الأولى.

من جانبه، تناول رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، أهداف الجائزة ومجالاتها، والتي تشمل أن تكون محافظة جدة الرائدة في تكريم الإبداع والمبدعين في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة، والتكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية.

وأبرز ما حققته الجائزة التي تصل لعامها الثالث، فيما يخص تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والاسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

وأشاد بالاهتمام الكبير من قبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، رئيس مجلس الجائزة وحثه الدائم أن تكون المشاركات تشتمل الافكار المبدعة التي تعكس تميز طرح الجائزة وأهدافها.

وشهد اللقاء تقديم عرض وثائقي عن الجائزة وما مرت به من مراحل تطوير منذ انطلاقتها في نسختها الأولى، وصولاً إلى نسختها الثالثة الحالية لهذا العام.

ودعا مجلس الجائزة كل أطياف المجتمع للمشاركة في جائزة جدة للإبداع التي معها ينطلق الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتسجيل مبادراتهم للمساهمة في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة حيث يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ وآخر موعد بذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط ‏jeddahawards.org.

جدير بالذكر أن جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة لعام 1441هـ تضم مجالات إبداع اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي، وإبداع رواد الأعمال، وإبداع الأفراد.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
02:52 PM

جائزة جدة للإبداع تعقد لقاءها التعريفي الـ3 بفرع "الإعلام" بمكة

ضمن ملتقى مكة الثقافي المقام تحت شعار "كيف نكون قدوة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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عقدت جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة للعام ١٤٤١هـ، لقاءها التعريفي اليوم بفرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة".

وحضر اللقاء رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، والأمين العام للجائزة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين، ومدير عام الفرع وليد بن غازي بافقيه، وممثلو الجهات المعنية وممثلو وسائل الإعلام.

وتحدث مدير عام فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة وليد بن غازي بافقيه، حول النجاحات التي حصدتها الجائزة طيلة الأعوام السابقة، وتميزها في نسختها لهذا العام، بتوجيهات الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، ومتابعة رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب.

وعبّر عن اعتزاز فرع وزارة الإعلام بمنطقة مكة المكرمة، باستضافة فعاليات اللقاء التعريفي للجائزة، والتي تأتي ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة" تحت رعاية الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وشدد "بافقيه" على أن الإعلام شريك رئيس في نهضة هذه الجائزة وتألقها منذ نسختها الأولى.

من جانبه، تناول رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة جدة للإبداع الدكتور أسامة بن صادق طيب، أهداف الجائزة ومجالاتها، والتي تشمل أن تكون محافظة جدة الرائدة في تكريم الإبداع والمبدعين في منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي للجهات المختلفة، والتكامل التنموي بالمحافظة واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية.

وأبرز ما حققته الجائزة التي تصل لعامها الثالث، فيما يخص تجسيد الثروة الفكرية للمبدعين المشاركين في الجائزة، والاسهام في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، عبر إتاحة الفرصة للمبدعين بتحفيزهم وتبني مبادراتهم، ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، إلى جانب تحقيق التكامل التنموي بالمحافظة، واستثمار المقومات الثقافية والطاقات الإبداعية، ورفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي.

وأشاد بالاهتمام الكبير من قبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، رئيس مجلس الجائزة وحثه الدائم أن تكون المشاركات تشتمل الافكار المبدعة التي تعكس تميز طرح الجائزة وأهدافها.

وشهد اللقاء تقديم عرض وثائقي عن الجائزة وما مرت به من مراحل تطوير منذ انطلاقتها في نسختها الأولى، وصولاً إلى نسختها الثالثة الحالية لهذا العام.

ودعا مجلس الجائزة كل أطياف المجتمع للمشاركة في جائزة جدة للإبداع التي معها ينطلق الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتسجيل مبادراتهم للمساهمة في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة حيث يبدأ موقع الجائزة باستقبال المبادرات بتاريخ ٨/ ٢/ ١٤٤١هـ وآخر موعد بذلك بتاريخ ٧/ ٤/ ١٤٤١هـ على الرابط ‏jeddahawards.org.

جدير بالذكر أن جائزة جدة للإبداع في نسختها الثالثة لعام 1441هـ تضم مجالات إبداع اللغة العربية "لغة القرآن"، والإبداع الحكومي، والإبداع الأمني، والإبداع المجتمعي، وإبداع رواد الأعمال، وإبداع الأفراد.

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