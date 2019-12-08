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قرقاش: إدانة المملكة الفورية جريمة بنساكولا خير رد على "هؤلاء"

قال: السعودية الرسمية والشعبية أخذت زمام المبادرة وأحسنت قولاً وفعلاً

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن إدانة المملكة جريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الإدانة السعودية الفورية، وعلى المستويات كافة، لجريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

وتابع: أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.

والجمعة، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه -حفظه الله- عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا؛ نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته له ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد -حفظه الله- أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، للرئيس الأمريكي، وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته -رعاه الله- للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول إلى المعلومات كافة التي تساعد على كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

وأمس الأول أيضا أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وتابعت: انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فستقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة؛ للوصول إلى مُلابسات هذه الجريمة.

أنور قرقاش المملكة العربية السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قرقاش: إدانة المملكة الفورية جريمة بنساكولا خير رد على "هؤلاء"
سبق

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن إدانة المملكة جريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الإدانة السعودية الفورية، وعلى المستويات كافة، لجريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

وتابع: أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.

والجمعة، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه -حفظه الله- عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا؛ نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته له ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد -حفظه الله- أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، للرئيس الأمريكي، وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته -رعاه الله- للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول إلى المعلومات كافة التي تساعد على كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

وأمس الأول أيضا أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وتابعت: انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فستقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة؛ للوصول إلى مُلابسات هذه الجريمة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
08:54 AM

قرقاش: إدانة المملكة الفورية جريمة بنساكولا خير رد على "هؤلاء"

قال: السعودية الرسمية والشعبية أخذت زمام المبادرة وأحسنت قولاً وفعلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات الدكتور أنور قرقاش؛ أن إدانة المملكة جريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الإدانة السعودية الفورية، وعلى المستويات كافة، لجريمة إرهابية فردية خير رد على مَن لا يتمنى الخير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وسمعتها.

وتابع: أخذت السعودية الرسمية والشعبية زمام المبادرة ضد الجريمة الشنيعة في بنساكولا وأحسنت قولاً وفعلاً.

والجمعة، أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اتصالاً هاتفيّاً بالرئيس دونالد ترامب؛ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، عبّر فيه -حفظه الله- عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا؛ نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته له ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد -حفظه الله- أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، للرئيس الأمريكي، وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته -رعاه الله- للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول إلى المعلومات كافة التي تساعد على كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

وأمس الأول أيضا أعربت وزارة الخارجية، عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بإطلاق النار مما أدى إلى وفاة ثلاثة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت وزارة الخارجية أن مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقاً الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.

وتابعت: انطلاقاً مما يربط المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات وثيقة واستمراراً لنهج التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين، فستقوم الأجهزة الأمنية في المملكة بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة؛ للوصول إلى مُلابسات هذه الجريمة.

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