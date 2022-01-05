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برج بـ20 مليون ريال ومباني تبرعات "اوقف في حياتك" لجمعية أيتام بالجوف

"الشمري" قدم نيابةً عن المجلس الشكر والتقدير للجميع على تبرعاتهم السخية

بحضور عددٍ من رجال الأعمال والأعيان بمنطقة الجوف، عقدت "جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف"، مساء أمس، اجتماعها الأول لبرنامج "اوقف في حياتك" وذلك بفندق النزل بمدينة سكاكا، حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نواف الخالدي، الذي رحب بالحضور الكريم ثم قدم نبذة تعريفية بأعمال الجمعية.

وقدم عددٌ من الحضور للبرنامج أوقافًا تجاوزت قيمتها (23 مليون ريال)، وذلك على النحو التالي: وقف استراحة مع أرض من "خالد غانم العيسى"، ومبنى من "عايد محمد الشراري"، ومبنى تعليمي من "فاعل خير"، ومستودع خيري من "فاعل خير".

وفي ختام الاجتماع أعلن "محمد مزعل الشمري"، عن تبرعه ببناء برج كوقف استثماري للجمعية بقيمة (20 مليون ريال)، وقدم رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس الشكر والتقدير للجميع على تبرعاتهم السخية داعيًا الله -عز وجل- لهم بالأجر والقبول.

كما وجّه "الخالدي" شكره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما تجده جمعية رعاية الأيتام من دعم ومساندة منذ نشأتها وحتى اليوم.

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برج بـ20 مليون ريال ومباني تبرعات "اوقف في حياتك" لجمعية أيتام بالجوف
سبق

بحضور عددٍ من رجال الأعمال والأعيان بمنطقة الجوف، عقدت "جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف"، مساء أمس، اجتماعها الأول لبرنامج "اوقف في حياتك" وذلك بفندق النزل بمدينة سكاكا، حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نواف الخالدي، الذي رحب بالحضور الكريم ثم قدم نبذة تعريفية بأعمال الجمعية.

وقدم عددٌ من الحضور للبرنامج أوقافًا تجاوزت قيمتها (23 مليون ريال)، وذلك على النحو التالي: وقف استراحة مع أرض من "خالد غانم العيسى"، ومبنى من "عايد محمد الشراري"، ومبنى تعليمي من "فاعل خير"، ومستودع خيري من "فاعل خير".

وفي ختام الاجتماع أعلن "محمد مزعل الشمري"، عن تبرعه ببناء برج كوقف استثماري للجمعية بقيمة (20 مليون ريال)، وقدم رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس الشكر والتقدير للجميع على تبرعاتهم السخية داعيًا الله -عز وجل- لهم بالأجر والقبول.

كما وجّه "الخالدي" شكره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما تجده جمعية رعاية الأيتام من دعم ومساندة منذ نشأتها وحتى اليوم.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
12:36 AM

برج بـ20 مليون ريال ومباني تبرعات "اوقف في حياتك" لجمعية أيتام بالجوف

"الشمري" قدم نيابةً عن المجلس الشكر والتقدير للجميع على تبرعاتهم السخية

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عبدالرحمن العازمي - الجوف
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بحضور عددٍ من رجال الأعمال والأعيان بمنطقة الجوف، عقدت "جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف"، مساء أمس، اجتماعها الأول لبرنامج "اوقف في حياتك" وذلك بفندق النزل بمدينة سكاكا، حيث بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور نواف الخالدي، الذي رحب بالحضور الكريم ثم قدم نبذة تعريفية بأعمال الجمعية.

وقدم عددٌ من الحضور للبرنامج أوقافًا تجاوزت قيمتها (23 مليون ريال)، وذلك على النحو التالي: وقف استراحة مع أرض من "خالد غانم العيسى"، ومبنى من "عايد محمد الشراري"، ومبنى تعليمي من "فاعل خير"، ومستودع خيري من "فاعل خير".

وفي ختام الاجتماع أعلن "محمد مزعل الشمري"، عن تبرعه ببناء برج كوقف استثماري للجمعية بقيمة (20 مليون ريال)، وقدم رئيس مجلس الإدارة نيابةً عن المجلس الشكر والتقدير للجميع على تبرعاتهم السخية داعيًا الله -عز وجل- لهم بالأجر والقبول.

كما وجّه "الخالدي" شكره لأمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على ما تجده جمعية رعاية الأيتام من دعم ومساندة منذ نشأتها وحتى اليوم.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,215
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,229
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,683
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,589

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