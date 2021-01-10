تمديد تكليف "الأحمري" مساعدًا للشؤون المالية والإدارية بصحة جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبد الرحمن بن دبي الحربي، قرارًا بتمديد تكليف سعيد بن محمد الدواف الأحمري مساعدًا لمدير عام صحة جازان للشؤون الإدارية والمالية، لمدة عام.

ووجّه "الأحمري" شكره للمدير العام على الثقة، متمنيًا التوفيق الجميع.

ويعدّ "الأحمري" من الكفاءات الإدارية المتميزة بصحة جازان.