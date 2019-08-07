"حقوق الإنسان" تبصر الحجاج بحقوقهم وتذكّر الوزارة: هذا هو المنوط بكم

تتضمن رقابة فاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها

قالت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إن حقوق حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين التي يجب على وزارة الحج والعمرة التأكّد من حصولهم عليها تتضمن تمكينهم من أداء فريضة الحج بعد التعاقد مع إحدى الشركات والمؤسسات المرخصة.

وأوضحت الهيئة قائلة: يتمتع المواطنون والمقيمون بـ #المملكة بجملة من الحقوق في #الحج، ومن هذه الحقوق ما هو منوط بـ #وزارة_الحج_والعمرة التأكّد من حصولهم عليها، حيث تتلقى الوزارة من الحجاج شكاواهم وملاحظاتهم على الشركات والمؤسسات، وتحقق بشأنها لإصدار القرار المناسب حيالها.

وقالت "حقوق الإنسان": تشتمل هذه الحقوق على التسهيل لراغبي الحج التعاقد مع الشركات والمؤسسات المرخصة، ونقل بياناتهم إلى وزارة الداخلية لإصدار تصاريح الحج لهم، إضافة إلى الرقابة الفاعلة على تنفيذ الشركات والمؤسسات للخدمات المتفق عليها، وكذلك تقديم تقارير عن أداء المرخص لهم للنظر في المخالفات وشكاوى الحجاج، إضافة إلى تمثيل الحاج أمام المحاكم الشرعية المختصة التي اعترضت الشركة أو المؤسسة على قيمة تعويضه.

وأضافت: تتضمن الحقوق تأهيل الشركات والمؤسسات القادرة على تقديم الخدمة بالشكل المناسب وأخذ الضمانات المالية اللازمة على الشركات والمؤسسات لضمان وفائها بالعقود المبرمة، إضافة إلى استقبال شكاوى وملاحظات الحجاج على الشركات والمؤسسات والتحقيق وإصدار قرار بشأنها، وتنفيذ قرارات معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة وإعادة حقوق الحجاج، وتسليم الحجاج قيمة التعويض المقررة للحاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة.