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ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض: استلمنا 476 عينة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره، اليوم السبت، أنه استلم الجمعة 476.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة؛ منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتان للشفاء.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل: حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

فيروس كورونا الجديد

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ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره، اليوم السبت، أنه استلم الجمعة 476.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة؛ منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتان للشفاء.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل: حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
11:13 AM

ليبيا تعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المركز الوطني لمكافحة الأمراض: استلمنا 476 عينة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره، اليوم السبت، أنه استلم الجمعة 476.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 461 عينة سالبة، و15 عينة موجبة؛ منها 5 حالات جديدة، و10 حالات لمخالطين، مشيرًا إلى أنه من ضمن العينات السالبة تماثلت حالتان للشفاء.

وأهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمواطنين، ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس «كورونا»، والتي تشمل: حظر التجول، ومنع التجمعات، والحجر المنزلي، والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

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