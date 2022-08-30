النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعا

قوات "الأسد" تردُّ بقصف صاروخي مكثَّف على غرب المدينة

قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.

واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعا
سبق

قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.

واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
08:58 PM

المعارضة السورية تقتل 4 من عناصر النظام وتجرح 15 في درعا

قوات "الأسد" تردُّ بقصف صاروخي مكثَّف على غرب المدينة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
121

قتلت المعارضة السورية اليوم الاثنين 4 من عناصر النظام السوري، وجرحت 15 آخرين، في قصف لحواجز النظام في مدينة درعا.

واعترفت وسائل إعلام تابعة لنظام بشار الأسد بالخسائر البشرية، مشيرة إلى رد عناصر النظام على قصف المعارضة.

من جانبها، أفادت مصادر محلية بارتفاع وتيرة قصف النظام لمناطق المعارضة في درعا، وبيَّنت أن النظام السوري أطلق 20 صاروخًا أرض-أرض من نوع "فيل" خلال أقل من ساعة، مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء مدينة طفس غرب درعا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,188
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,481
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,644

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة