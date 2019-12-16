دعوة إكرام بقلعة تنتهي بواحدة من أبشع مجازر التاريخ.. دماء ليبية برقبة الأتراك

ذكريات مفجعة تعود للأذهان مع تحالف حكومة طرابلس مع "أردوغان" بشكل علني

أماطت إحدى القنوات الليبية اللثام عن ذكرى "مذبحة الجوازي" التي وقعت عام 1817م، والتي لا تزال عالقة في ذاكرة الليبيين، عندما شهد شهر سبتمبر من عام 1817، أي قبل نحو 200 عام، تنفيذ "المستعمر التركي" واحدةً من أبشع المجازر في التاريخ ضد قبيلة الجوازي، التي كانت تسكن مدينة بنغازي، مما خلف الآلاف من القتلى والضحايا.

وبرزت هذه الذكريات المفجعة إلى الأذهان مجدداً بمناسبة مذكرتي التفاهم اللتين وقّعتهما قبل أيام الحكومة التركية مع حكومة طرابلس، عندما قرر رئيس حكومة طرابلس فايز السراج أن يتحالف بشكل علني مع طرف خارجي، من خلال المذكرتين اللتين تمنحان موطئ قدم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقواته على الأراضي الليبية.

وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر بات جلياً خلالها طبيعة الدور الذي تمارسه تركيا في ليبيا، إذ تكشّف شيئاً فشيئاً أمام أعين الليبيين والمجتمع الدولي، التدخل التركي المتمثل في إرسال أسلحة وخبراء عسكريين، لدعم مليشيات طرابلس، التي تضم الكثير من العناصر الإرهابية المطلوبة دولياً.

وفيما يتعلق بـ"مذبحة الجوازي"، فإن تفاصيلها تعود إلى دعوة الحاكم العسكري التركي "القرمانلي" شيوخ الجوازي للحضور إلى القلعة التركية؛ "بغرض إكرامهم وطلب الهدنة"، على اعتبار أن سكان القبيلة كانوا يقولون "لا" في وجه الاستبداد التركي.

ولبى شيوخ وأعوان الجوازي النداء، وبمجرد جلوسهم داخل القلعة، أعطى "القرمانلي" إشارته للحرس الخاص لتنفيذ الهجوم عليهم، إذ تم ذبحهم جميعاً.

وبعد "تصفية" الشيوخ، الذين كان عددهم يناهز الـ45، طالت "المذبحة" كل أنحاء القبيلة، ليبلغ عدد القتلى أكثر من 10 آلاف فرد، من بينهم نساء وأطفال.

وجاءت المذبحة انتقاماً من "الثورة" التي اندلعت ضد "القرمانلي"، ورفض سكان الجوازي دفع الضرائب المفروضة عليهم.

ولا يزال سكان ليبيا يحيون كل سنة ذكرى "مذبحة الجوازي"، التي أدت أيضاً إلى مغادرة عدد من سكان القبيلة البلاد، وتوجههم صوب دول مجاورة، مثل مصر والجزائر وتونس والسودان.

ويتوجه الليبيون في كل ذكرى بنداءات للمنظمات الدولية، لمطالبة تركيا بالاعتراف بالمذبحة، والاعتذار للقبيلة، والحصول على حقوق الضحايا المعنوية والمادية.