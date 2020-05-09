ابتداءً من يوم غد.. إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.
يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.
ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.