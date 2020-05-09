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ابتداءً من يوم غد.. إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ‫التستر التجاري.

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ابتداءً من يوم غد.. إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني
سبق

يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ‫التستر التجاري.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
04:50 PM
اخر تعديل
09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
09:17 PM

ابتداءً من يوم غد.. إلزام البقالات والتموينات بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
25
28,066

يبدأ من يوم غد الأحد 10 مايو، إلزام البقالات والتموينات بتوفير حلول الدفع الإلكتروني؛ للتقليل من التعاملات النقدية، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين.

ويأتي ذلك ضمن مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة ‫التستر التجاري.

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