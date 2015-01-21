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سرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها ربع مليون ريال من شقة مواطن بالرياض

الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها لفك خيوط القضية

تعرض منزل أحد المواطنين في مدينة الرياض لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من مجوهرات الألماس والذهب تزيد قيمتها على ربع مليون ريال.

وذكر المواطن -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن منزله في حي النزهة بمدينة الرياض تعرض وقت غيابه عنه لعملية سطو نفذها مجهولون، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

وقال إن اللصوص تمكنوا بعد خلعهم للباب الخلفي الخاص بالمطبخ، من اقتحام المنزل، ومن ثم استولوا على مجموعة من الذهب ومجوهرات الألماس التي تقدر قيمتها بأكثر من 260 ألف ريال سعودي.

وأضاف: "بعد عودتي للمنزل في منتصف الليل اكتشفت الحادثة، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وفتحت ملف التحقيقات للبحث عن هؤلاء اللصوص وتقديمهم للعدالة".

وأردف: "ثقتي بقدرات رجال الأمن لدينا كبيرة جداً، فجهودهم السابقة في فك خيوط قضايا أشد غموضاً وتنظيماً تبعث فيني الطمأنينة بأن هؤلاء المجرمين سيقعون قريباً في شر أعمالهم، وسيقبض عليهم لتقديمهم للعدالة، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بهم وبأمثالهم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها ربع مليون ريال من شقة مواطن بالرياض
سبق

تعرض منزل أحد المواطنين في مدينة الرياض لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من مجوهرات الألماس والذهب تزيد قيمتها على ربع مليون ريال.

وذكر المواطن -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن منزله في حي النزهة بمدينة الرياض تعرض وقت غيابه عنه لعملية سطو نفذها مجهولون، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

وقال إن اللصوص تمكنوا بعد خلعهم للباب الخلفي الخاص بالمطبخ، من اقتحام المنزل، ومن ثم استولوا على مجموعة من الذهب ومجوهرات الألماس التي تقدر قيمتها بأكثر من 260 ألف ريال سعودي.

وأضاف: "بعد عودتي للمنزل في منتصف الليل اكتشفت الحادثة، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وفتحت ملف التحقيقات للبحث عن هؤلاء اللصوص وتقديمهم للعدالة".

وأردف: "ثقتي بقدرات رجال الأمن لدينا كبيرة جداً، فجهودهم السابقة في فك خيوط قضايا أشد غموضاً وتنظيماً تبعث فيني الطمأنينة بأن هؤلاء المجرمين سيقعون قريباً في شر أعمالهم، وسيقبض عليهم لتقديمهم للعدالة، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بهم وبأمثالهم".

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:04 PM

سرقة مجوهرات تتجاوز قيمتها ربع مليون ريال من شقة مواطن بالرياض

الأجهزة الأمنية بدأت تحقيقاتها لفك خيوط القضية

A A A
عبدالسلام العنزي - الرياض
5
5,142

تعرض منزل أحد المواطنين في مدينة الرياض لعملية سطو فقد خلالها مجموعة من مجوهرات الألماس والذهب تزيد قيمتها على ربع مليون ريال.

وذكر المواطن -الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن منزله في حي النزهة بمدينة الرياض تعرض وقت غيابه عنه لعملية سطو نفذها مجهولون، وذلك مساء يوم الخميس الماضي.

وقال إن اللصوص تمكنوا بعد خلعهم للباب الخلفي الخاص بالمطبخ، من اقتحام المنزل، ومن ثم استولوا على مجموعة من الذهب ومجوهرات الألماس التي تقدر قيمتها بأكثر من 260 ألف ريال سعودي.

وأضاف: "بعد عودتي للمنزل في منتصف الليل اكتشفت الحادثة، وعلى الفور أبلغت الجهات الأمنية التي باشرت الموقع، وفتحت ملف التحقيقات للبحث عن هؤلاء اللصوص وتقديمهم للعدالة".

وأردف: "ثقتي بقدرات رجال الأمن لدينا كبيرة جداً، فجهودهم السابقة في فك خيوط قضايا أشد غموضاً وتنظيماً تبعث فيني الطمأنينة بأن هؤلاء المجرمين سيقعون قريباً في شر أعمالهم، وسيقبض عليهم لتقديمهم للعدالة، وإيقاع أشد العقوبات الرادعة بهم وبأمثالهم".

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