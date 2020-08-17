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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد

قالت: حالة تستمر حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:38 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة على محافظتي الحناكية والمهد

قالت: حالة تستمر حتى السادسة مساء وتؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- غدًا، تَضَمّن نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.

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