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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وأتربة تستمر لـ8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات).

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات).

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
09:35 AM

الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط للبرد وأتربة تستمر لـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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1,497

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط للبرد، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ وذلك على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة، ومشعر عرفات، وأضم، والجموم، والطائف، وميسان، والعرضيات).

وأشارت إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الـ11 من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، بمشيئة الله تعالى.

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