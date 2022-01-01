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"النصر" مهتم بضم الحارس الدولي "الكسندروس باسكالاكيس"

مع بداية "الميركاتو الشتوي"

كشفت تقارير صحفية يونانية عن اهتمام نادي النصر بضم الحارس الدولي الكسندروس باسكالاكيس 32 عامًا في الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر تقدم بعرض وصفته الصحف هناك بأنه مرضٍ تمامًا للحارس إذ يقترب العرض من راتب 800 ألف يورو سنويًا.

ودخل الحارس الذي يلعب لصالح باوك اليوناني، الفترة الحرة من عقده بدءًا من بداية العام الميلادي الجديد.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية غدًا الأحد الثاني من يناير الجاري.

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"النصر" مهتم بضم الحارس الدولي "الكسندروس باسكالاكيس"
سبق

كشفت تقارير صحفية يونانية عن اهتمام نادي النصر بضم الحارس الدولي الكسندروس باسكالاكيس 32 عامًا في الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر تقدم بعرض وصفته الصحف هناك بأنه مرضٍ تمامًا للحارس إذ يقترب العرض من راتب 800 ألف يورو سنويًا.

ودخل الحارس الذي يلعب لصالح باوك اليوناني، الفترة الحرة من عقده بدءًا من بداية العام الميلادي الجديد.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية غدًا الأحد الثاني من يناير الجاري.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
11:29 PM

"النصر" مهتم بضم الحارس الدولي "الكسندروس باسكالاكيس"

مع بداية "الميركاتو الشتوي"

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محمد السيّد - الرياض
0
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كشفت تقارير صحفية يونانية عن اهتمام نادي النصر بضم الحارس الدولي الكسندروس باسكالاكيس 32 عامًا في الانتقالات الشتوية القادمة.

وبحسب تلك التقارير فإن النصر تقدم بعرض وصفته الصحف هناك بأنه مرضٍ تمامًا للحارس إذ يقترب العرض من راتب 800 ألف يورو سنويًا.

ودخل الحارس الذي يلعب لصالح باوك اليوناني، الفترة الحرة من عقده بدءًا من بداية العام الميلادي الجديد.

وتبدأ فترة الانتقالات الشتوية في الكرة السعودية غدًا الأحد الثاني من يناير الجاري.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,094
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,130
38 مليار ..

38 مليار ..

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