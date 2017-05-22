صبيا.. حريق هائل في مستودعَيْن وإصابة 3 إطفائيين ومواطنين

"المدني" سيطر على النيران ومنع امتدادها للمواقع المجاورة

اندلع حريق هائل في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، تسبب في إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أنه وردنا بلاغ عن حادث حريق في مستودعَيْن بمحافظة صبيا، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء، تبلغ مساحته ٣٥×٢٠ تقريبًا، ومستودع لإحدى المكتبات، تبلغ مساحته ٢٥×٢٠، وهما محترقان كليًّا. وقد تمت السيطرة على الحريق من قِبل الفِرق، والحيلولة دون انتشاره للمواقع المجاورة.

وبيَّن أنه نتج من الحادث إصابة ثلاثة أفراد من الدفاع المدني بإصابات طفيفة، وإصابة ٣ أشخاص آخرين بإصابات خفيفة؛ وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهم بصحة جيدة.

وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق.