"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات جازان

مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على مرتفعات منطقة جازان، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (الداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ7 مساءً.