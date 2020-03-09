النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تضبط 3 سوريين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة

تحرير محضر ضبط وحرس الحدود بالشعيبة يباشر

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط ثلاثة متنزهين من الجنسية السورية مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم، وكان بحوزتهم بندقتا صيد، و40 كجم سمك متنوع.

وقال "الغامدي": تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة المسدودة والتابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

وزارة البيئة والمياه والزراعة مكة المكرمة نظام صيد الأسماك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تضبط 3 سوريين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة
سبق

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط ثلاثة متنزهين من الجنسية السورية مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم، وكان بحوزتهم بندقتا صيد، و40 كجم سمك متنوع.

وقال "الغامدي": تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة المسدودة والتابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
01:24 PM

"البيئة" تضبط 3 سوريين لمخالفتهم نظام الصيد بجدة

تحرير محضر ضبط وحرس الحدود بالشعيبة يباشر

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
2,504

أعلن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي، ضبط ثلاثة متنزهين من الجنسية السورية مخالفين لنظام صيد الأسماك بمحافظة جدة، أثناء صيدهم، وكان بحوزتهم بندقتا صيد، و40 كجم سمك متنوع.

وقال "الغامدي": تم تحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة المسدودة والتابعة لقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، وتمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد "الغامدي" استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة؛ حفاظًا على الثروات المائية الحية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,092
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,137
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,162
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,251

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة