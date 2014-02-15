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جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

شرطة جازان الحشيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
07:17 PM
اخر تعديل
15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443
09:53 PM

جازان.. القبض على مخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الحشيش المخدر

أطاحت به القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان بأن القوة الخاصة لأمن الطرق بطريق الطوال- الدرب قبضت على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحوزته 576 جرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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