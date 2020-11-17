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"الصحة" تعلن بدء تقديم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل

تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم اعتباراً من الغد

أعلنت وزارة الصحة بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً، بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت "الصحة"، أن خدمة "تطعيم" ستشمل عدد 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية "الدمام والخُبر والظهران" والأحساء والقطيف ومكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من "الصحة" في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة فئة كِبار السن.

وزارة الصحة تطعيم الإنفلونزا الموسمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن بدء تقديم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل
سبق

أعلنت وزارة الصحة بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً، بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت "الصحة"، أن خدمة "تطعيم" ستشمل عدد 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية "الدمام والخُبر والظهران" والأحساء والقطيف ومكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من "الصحة" في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة فئة كِبار السن.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
09:02 AM

"الصحة" تعلن بدء تقديم خدمة تطعيم الإنفلونزا في المنازل

تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على سلامتهم اعتباراً من الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة بدء تقديم خدمة لقاح الإنفلونزا الموسمية للمستفيدين في منازلهم أو حيثما كانوا، تيسيراً على المواطنين وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم، اعتباراً من الغد ولمدة 5 أيام، وذلك خلال الفترة من 3 عصراً حتى 9 مساءً، بالتعاون مع إحدى شركات النقل.

وأوضحت "الصحة"، أن خدمة "تطعيم" ستشمل عدد 15 مدينة ومحافظة هي (الرياض والخرج والشرقية "الدمام والخُبر والظهران" والأحساء والقطيف ومكة المكرّمة وجدة والمدينة المنوّرة وحائل والقصيم وجازان والجوف وعرعر ونجران وتبوك وعسير)، وذلك رغبة من "الصحة" في تغطية أكبر عدد ممكن من طالبي الخدمة، حيث من المتوقع أن يكون أكثر مستفيدي هذه الخدمة فئة كِبار السن.

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