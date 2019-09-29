عقب الأمطار.. غرق مركبة مواطن داخل حفرة بـ"شارع بمكة"

نجا منها بعدما كسر زجاجها وحمّل الشركة المنفذة المسؤولية

نجا مواطن بمكة المكرمة من موت محقق، بعد أن سقطت سيارته بشكل مفاجئ داخل وحل، واختفت بالكامل في شارع المقرح المحاذي لطريق الدائري الرابع الذي يخضع لأعمال مشروع تنفذه إحدى الشركات ويفتقر لوسائل السلامة واللوحات التحذيرية.

وتبين التفاصيل التي حصلت عليها "سبق" من قائد المركبة ويدعى "علي بن حمدان"، أن سيارته من نوع جيب لكزس موديل 2005 سقطت واختفت داخل وحل في حفرة نفذتها إحدى الشركات على امتداد طريق المقرح شمال مكة المكرمة، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء اليوم.

وروى قائد المركبة تفاصيل نجاته بعد أن تمكن من كسر زجاج أحد الأبواب وفرّ من الموت غرقًا، ليجد نفسه خارج المركبة المختفية بالكامل داخل الحفرة التي نفذتها إحدى الشركات في ذلك الشارع دون أن تضع لوحات تحذيرية تنبّه قائدي المركبات منها.

وطالب المواطن المتضرر الجهات المختصة بضرورة محاسبة الشركة المتسببة في تلف مركبته، والوقوف على الأضرار التي تعرض لها من جراء إهمال الشركة، لافتًا إلى أنه لم يتمكن من إخراج المركبة من داخل الحفرة حتى مثول الخبر للنشر.