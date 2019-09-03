احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية.
"آل سرور" تحتفل بزفاق "محمد" في الرياض
احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية.
احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
"آل سرور" تحتفل بزفاق "محمد" في الرياض
احتفلت أسرة "آل سرور" بزفاف الشاب محمد بن عبد الله حسن آل سرور، على كريمة أحمد بن حسن محمد آل سرور، في إحدى قاعات الرياض الكبرى.
جاء ذلك وسط حضور الأهل والأصدقاء، سائلين المولى -عز وجل- أن يوفق العروسين في حياتهما الزوجية.