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ما الذي يمكن أن يفعله "أوميكرون" مع غير المطعمين؟ دراسة حديثة تجيب

قارنت بين 11600 مصاب من الموجات الثلاث الأولى و5100 من المتحور

كشفت دراسة حديثة أُجريت في جنوب إفريقيا، أن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عُرضة للإصابة بأعراضٍ خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون، وفق ما نقلت صحيفة "القبس".

ويسبّب أوميكرون أعراضاً أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة.

ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.

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ما الذي يمكن أن يفعله "أوميكرون" مع غير المطعمين؟ دراسة حديثة تجيب
سبق

كشفت دراسة حديثة أُجريت في جنوب إفريقيا، أن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عُرضة للإصابة بأعراضٍ خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون، وفق ما نقلت صحيفة "القبس".

ويسبّب أوميكرون أعراضاً أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة.

ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
01:33 PM

ما الذي يمكن أن يفعله "أوميكرون" مع غير المطعمين؟ دراسة حديثة تجيب

قارنت بين 11600 مصاب من الموجات الثلاث الأولى و5100 من المتحور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,432

كشفت دراسة حديثة أُجريت في جنوب إفريقيا، أن المصابين بمتحور أوميكرون الذين لم يحصلوا على أي لقاح ربما أقل عُرضة للإصابة بأعراضٍ خطيرة أو دخول المستشفيات أو الوفاة مقارنة بما كان عليه الحال مع السلالات السابقة من فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وقارنت الدراسة، التي أجراها المعهد الوطني للأمراض المعدية في منطقة ويسترن كيب، التي لم تخضع بعد لمراجعة النظراء، نحو 11600 مريض من الموجات الثلاث الأولى للجائحة مع نحو 5100 مصاب بأوميكرون، وفق ما نقلت صحيفة "القبس".

ويسبّب أوميكرون أعراضاً أقل خطورة وتقل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة به على مستوى العالم مقارنة بالسلالات السابقة.

ويحاول العلماء معرفة ما إذا كان السبب في ذلك ارتفاع معدلات المناعة الناتجة عن التطعيم أو الإصابة السابقة بالفيروس أو نتيجة ضعف المتحور الجديد.

وخلصت الدراسة إلى أن انخفاض مخاطر الإصابة بأعراض شديدة يُعزى إلى خصائص المتحور أوميكرون نفسه.

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