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يلتقي المواطنين ويتفقّد ويدشّن مشروعات.. أمير الشمالية غداً في طريف

جولة يستهلها بمصنع أسمنت الجوف وشركة معادن ومدينة وعد الشمال

يعتزم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، غداً، زيارة تفقدية لمحافظة طريف يستهلها بجولة تفقدية على مصنع أسمنت الشمالية، ومصنع أسمنت الجوف، ومشروع البنية التحتية في مدن، ومقر شركة معادن، ومدينة وعد الشمال، وتدشين عدد من المشروعات البلدية والإسكان.

ويلتقي الأمير، خلال جولته، المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تُقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة، في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن.

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يلتقي المواطنين ويتفقّد ويدشّن مشروعات.. أمير الشمالية غداً في طريف
سبق

يعتزم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، غداً، زيارة تفقدية لمحافظة طريف يستهلها بجولة تفقدية على مصنع أسمنت الشمالية، ومصنع أسمنت الجوف، ومشروع البنية التحتية في مدن، ومقر شركة معادن، ومدينة وعد الشمال، وتدشين عدد من المشروعات البلدية والإسكان.

ويلتقي الأمير، خلال جولته، المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تُقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة، في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:47 AM

يلتقي المواطنين ويتفقّد ويدشّن مشروعات.. أمير الشمالية غداً في طريف

جولة يستهلها بمصنع أسمنت الجوف وشركة معادن ومدينة وعد الشمال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يعتزم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، غداً، زيارة تفقدية لمحافظة طريف يستهلها بجولة تفقدية على مصنع أسمنت الشمالية، ومصنع أسمنت الجوف، ومشروع البنية التحتية في مدن، ومقر شركة معادن، ومدينة وعد الشمال، وتدشين عدد من المشروعات البلدية والإسكان.

ويلتقي الأمير، خلال جولته، المواطنين للاطلاع على الخدمات التي تُقدمها مختلف الجهات الحكومية، والوقوف على سير العمل في تنفيذ المشروعات التنموية والتعدينية والسياحية بالمحافظة، في إطار الاهتمام والرعاية والدعم الذي توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكل ما من شأنه خدمة وراحة ورفاهية المواطن.

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