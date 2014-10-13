"الحكير" تختتم برنامج التدريب "صيفي" لـ215 سعودية

لإكسابهن مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والبيع

اختتمت مؤسسة "الحكير"، برنامج التدريب "صيفي" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لـ215 سعودية.



وقال العضو المنتدب للحكير للتجزئة فيصل الجديعي: إنه يثمن التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم شابات الوطن للانخراط في سوق العمل؛ سعيًا لتطوير ودعم أبناء الوطن وإكسابهم المهارات التي تساهم في تذليل جميع المعوقات للدخول في سوق العمل.



ولفتت رئيسة قطاع التدريب الدكتورة هنادي الحكير، إلى أن إدارة التدريب حريصة على التعاون مع صندوق الموارد البشرية في هذا البرنامج، الذي يساعد على ممارسة المهارات العملية المطلوبة للعمل في مجال التجزئة.



وقالت: إن المتدربات تدربن على رأس العمل في معارض الحكير، وبلغ أعداد المسجلات بالبرنامج في الرياض وجدة والخبر، 94، و80، و41.



واستغرقت مدة التدريب أربعة أسابيع، من 7 يوليو إلى 1 أغسطس 2019؛ مما أضفى تجربة ميدانية لحصيلة مهارات المتدربات. وشملت المهارات: "التعامل مع العملاء، التواصل، البيع".



وأشرفت مدربات سعوديات على أداء المتدربات خلال التدريب، لتذليل أي معوقات يمكن مواجهتها خلال تلك الفترة.