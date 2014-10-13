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"الحكير" تختتم برنامج التدريب "صيفي" لـ215 سعودية

لإكسابهن مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والبيع

اختتمت مؤسسة "الحكير"، برنامج التدريب "صيفي" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لـ215 سعودية.

وقال العضو المنتدب للحكير للتجزئة فيصل الجديعي: إنه يثمن التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم شابات الوطن للانخراط في سوق العمل؛ سعيًا لتطوير ودعم أبناء الوطن وإكسابهم المهارات التي تساهم في تذليل جميع المعوقات للدخول في سوق العمل.

ولفتت رئيسة قطاع التدريب الدكتورة هنادي الحكير، إلى أن إدارة التدريب حريصة على التعاون مع صندوق الموارد البشرية في هذا البرنامج، الذي يساعد على ممارسة المهارات العملية المطلوبة للعمل في مجال التجزئة.

وقالت: إن المتدربات تدربن على رأس العمل في معارض الحكير، وبلغ أعداد المسجلات بالبرنامج في الرياض وجدة والخبر، 94، و80، و41.

واستغرقت مدة التدريب أربعة أسابيع، من 7 يوليو إلى 1 أغسطس 2019؛ مما أضفى تجربة ميدانية لحصيلة مهارات المتدربات. وشملت المهارات: "التعامل مع العملاء، التواصل، البيع".

وأشرفت مدربات سعوديات على أداء المتدربات خلال التدريب، لتذليل أي معوقات يمكن مواجهتها خلال تلك الفترة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الحكير" تختتم برنامج التدريب "صيفي" لـ215 سعودية
سبق

اختتمت مؤسسة "الحكير"، برنامج التدريب "صيفي" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لـ215 سعودية.

وقال العضو المنتدب للحكير للتجزئة فيصل الجديعي: إنه يثمن التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم شابات الوطن للانخراط في سوق العمل؛ سعيًا لتطوير ودعم أبناء الوطن وإكسابهم المهارات التي تساهم في تذليل جميع المعوقات للدخول في سوق العمل.

ولفتت رئيسة قطاع التدريب الدكتورة هنادي الحكير، إلى أن إدارة التدريب حريصة على التعاون مع صندوق الموارد البشرية في هذا البرنامج، الذي يساعد على ممارسة المهارات العملية المطلوبة للعمل في مجال التجزئة.

وقالت: إن المتدربات تدربن على رأس العمل في معارض الحكير، وبلغ أعداد المسجلات بالبرنامج في الرياض وجدة والخبر، 94، و80، و41.

واستغرقت مدة التدريب أربعة أسابيع، من 7 يوليو إلى 1 أغسطس 2019؛ مما أضفى تجربة ميدانية لحصيلة مهارات المتدربات. وشملت المهارات: "التعامل مع العملاء، التواصل، البيع".

وأشرفت مدربات سعوديات على أداء المتدربات خلال التدريب، لتذليل أي معوقات يمكن مواجهتها خلال تلك الفترة.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
05:45 PM

"الحكير" تختتم برنامج التدريب "صيفي" لـ215 سعودية

لإكسابهن مهارات التعامل مع العملاء والتواصل والبيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت مؤسسة "الحكير"، برنامج التدريب "صيفي" التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، لـ215 سعودية.

وقال العضو المنتدب للحكير للتجزئة فيصل الجديعي: إنه يثمن التعاون المثمر مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم شابات الوطن للانخراط في سوق العمل؛ سعيًا لتطوير ودعم أبناء الوطن وإكسابهم المهارات التي تساهم في تذليل جميع المعوقات للدخول في سوق العمل.

ولفتت رئيسة قطاع التدريب الدكتورة هنادي الحكير، إلى أن إدارة التدريب حريصة على التعاون مع صندوق الموارد البشرية في هذا البرنامج، الذي يساعد على ممارسة المهارات العملية المطلوبة للعمل في مجال التجزئة.

وقالت: إن المتدربات تدربن على رأس العمل في معارض الحكير، وبلغ أعداد المسجلات بالبرنامج في الرياض وجدة والخبر، 94، و80، و41.

واستغرقت مدة التدريب أربعة أسابيع، من 7 يوليو إلى 1 أغسطس 2019؛ مما أضفى تجربة ميدانية لحصيلة مهارات المتدربات. وشملت المهارات: "التعامل مع العملاء، التواصل، البيع".

وأشرفت مدربات سعوديات على أداء المتدربات خلال التدريب، لتذليل أي معوقات يمكن مواجهتها خلال تلك الفترة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,016
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,746
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,850
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,550

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