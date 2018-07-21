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تصميم بيئات تحاكي واقع المتدربين في برنامج اللغة الإنجليزية الصيفي

تنفذه السنة الأولى المشتركة بالتعاون مع المركز التربوي

أكد عميد كلية التربية، رئيس مجلس المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ على الجهود التي تبذلها عمادة السنة الأولى المشتركة في ‏خلق بيئة جاذبة للتدريب وتحاكي الواقع الذي يعيشه المعلمون.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لبرنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه عمادة السنة الأولى المشتركة، بالتعاون مع المركز التربوي في كلية التربية، ضمن برامج التدريب الصيفي التي تنفذها وزارة التعليم لتدريب قرابة 300 معلم ومعلمة في برنامج اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود، ضمن آلاف البرامج التي تنفذ على مستوى المملكة.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة حرص العمادة على تقديم تدريب نوعي للمعلمين والمعلمات، وقال: إن العمادة صممت بيئات تحاكي الواقع للرجال والنساء، سواء في مقر الطلاب في الدرعية أو مقر الطالبات في عليشة.

وأضاف: من أبرز هذه البيئات: "المستشفى، الفندق، المطار، السوبر ماركت، الكفي، المطبخ عند النساء"، وغيرها مما يجعل المعلم أو المعلمة يعيش اللحظة، ويمارس التجربة بهدف وصول المعلومة للمتدربين بشكل مبتكر، بعيدًا عن التدريب التقليدي داخل القاعة التدريبية.

وفي ختام الزيارة، كرم "الشايع" المعلمين المتميزين، سواء في الأنشطة التدريبية خارج القاعة التدريبية أو غيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تصميم بيئات تحاكي واقع المتدربين في برنامج اللغة الإنجليزية الصيفي
سبق

أكد عميد كلية التربية، رئيس مجلس المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ على الجهود التي تبذلها عمادة السنة الأولى المشتركة في ‏خلق بيئة جاذبة للتدريب وتحاكي الواقع الذي يعيشه المعلمون.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لبرنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه عمادة السنة الأولى المشتركة، بالتعاون مع المركز التربوي في كلية التربية، ضمن برامج التدريب الصيفي التي تنفذها وزارة التعليم لتدريب قرابة 300 معلم ومعلمة في برنامج اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود، ضمن آلاف البرامج التي تنفذ على مستوى المملكة.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة حرص العمادة على تقديم تدريب نوعي للمعلمين والمعلمات، وقال: إن العمادة صممت بيئات تحاكي الواقع للرجال والنساء، سواء في مقر الطلاب في الدرعية أو مقر الطالبات في عليشة.

وأضاف: من أبرز هذه البيئات: "المستشفى، الفندق، المطار، السوبر ماركت، الكفي، المطبخ عند النساء"، وغيرها مما يجعل المعلم أو المعلمة يعيش اللحظة، ويمارس التجربة بهدف وصول المعلومة للمتدربين بشكل مبتكر، بعيدًا عن التدريب التقليدي داخل القاعة التدريبية.

وفي ختام الزيارة، كرم "الشايع" المعلمين المتميزين، سواء في الأنشطة التدريبية خارج القاعة التدريبية أو غيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440
08:18 PM

تصميم بيئات تحاكي واقع المتدربين في برنامج اللغة الإنجليزية الصيفي

تنفذه السنة الأولى المشتركة بالتعاون مع المركز التربوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد عميد كلية التربية، رئيس مجلس المركز التربوي للتطوير والتنمية المهنية في جامعة الملك سعود، الدكتور فهد بن سليمان الشايع؛ على الجهود التي تبذلها عمادة السنة الأولى المشتركة في ‏خلق بيئة جاذبة للتدريب وتحاكي الواقع الذي يعيشه المعلمون.

جاء ذلك خلال زيارته، اليوم، لبرنامج التدريب الصيفي الذي تنفذه عمادة السنة الأولى المشتركة، بالتعاون مع المركز التربوي في كلية التربية، ضمن برامج التدريب الصيفي التي تنفذها وزارة التعليم لتدريب قرابة 300 معلم ومعلمة في برنامج اللغة الإنجليزية في جامعة الملك سعود، ضمن آلاف البرامج التي تنفذ على مستوى المملكة.

وأكد عميد السنة الأولى المشتركة حرص العمادة على تقديم تدريب نوعي للمعلمين والمعلمات، وقال: إن العمادة صممت بيئات تحاكي الواقع للرجال والنساء، سواء في مقر الطلاب في الدرعية أو مقر الطالبات في عليشة.

وأضاف: من أبرز هذه البيئات: "المستشفى، الفندق، المطار، السوبر ماركت، الكفي، المطبخ عند النساء"، وغيرها مما يجعل المعلم أو المعلمة يعيش اللحظة، ويمارس التجربة بهدف وصول المعلومة للمتدربين بشكل مبتكر، بعيدًا عن التدريب التقليدي داخل القاعة التدريبية.

وفي ختام الزيارة، كرم "الشايع" المعلمين المتميزين، سواء في الأنشطة التدريبية خارج القاعة التدريبية أو غيرها من الفعاليات والأنشطة الأخرى.

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