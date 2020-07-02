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بعد دخولها حيز التنفيذ هل ستشمل الـ 15ـ% فاتورة يونيو؟.. الكهرباء تجيب

تنفيذاً لقرار هيئة الزكاة والدخل منذ الأول من يوليو الجاري

أكدت الشركة السعودية للكهرباء بأن فاتورة شهر يونيو لن يشملها قرار ضريبة القيمة المضافة 15%، بعد دخولها حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، موضحة أنه حتى لو صدرت الفاتورة بعد تطبيق القرار لن يشملها.

وتفصيلاً، قالت الشركة السعودية للكهرباء: تنفيذاً لقرار هيئة الزكاة والدخل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والذي يشمل استهلاك الكهرباء وخدماتها، ابتداءً من 1 يوليو 2020 الاستهلاك حتى 30 يونيو 2020 سيُطبق عليه ضريبة القيمة المضافة 5% فقط حتى لو صدرت الفاتورة بعد هذا التاريخ.

وكان قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد دخل حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية الاربعاء، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد دخولها حيز التنفيذ هل ستشمل الـ 15ـ% فاتورة يونيو؟.. الكهرباء تجيب
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء بأن فاتورة شهر يونيو لن يشملها قرار ضريبة القيمة المضافة 15%، بعد دخولها حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، موضحة أنه حتى لو صدرت الفاتورة بعد تطبيق القرار لن يشملها.

وتفصيلاً، قالت الشركة السعودية للكهرباء: تنفيذاً لقرار هيئة الزكاة والدخل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والذي يشمل استهلاك الكهرباء وخدماتها، ابتداءً من 1 يوليو 2020 الاستهلاك حتى 30 يونيو 2020 سيُطبق عليه ضريبة القيمة المضافة 5% فقط حتى لو صدرت الفاتورة بعد هذا التاريخ.

وكان قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد دخل حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية الاربعاء، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
06:57 PM

بعد دخولها حيز التنفيذ هل ستشمل الـ 15ـ% فاتورة يونيو؟.. الكهرباء تجيب

تنفيذاً لقرار هيئة الزكاة والدخل منذ الأول من يوليو الجاري

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
16
10,628

أكدت الشركة السعودية للكهرباء بأن فاتورة شهر يونيو لن يشملها قرار ضريبة القيمة المضافة 15%، بعد دخولها حيز التنفيذ بداية الشهر الحالي، موضحة أنه حتى لو صدرت الفاتورة بعد تطبيق القرار لن يشملها.

وتفصيلاً، قالت الشركة السعودية للكهرباء: تنفيذاً لقرار هيئة الزكاة والدخل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% والذي يشمل استهلاك الكهرباء وخدماتها، ابتداءً من 1 يوليو 2020 الاستهلاك حتى 30 يونيو 2020 سيُطبق عليه ضريبة القيمة المضافة 5% فقط حتى لو صدرت الفاتورة بعد هذا التاريخ.

وكان قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% قد دخل حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية الاربعاء، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم أ/638 بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5% إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية.

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