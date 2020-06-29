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مركز النخيل يطلق برنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور

لتعزيز التجارة الإلكترونية والدراسات التسويقية وحملات الترويج

عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، اللقاء الافتراضي لبرنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، بمشاركة هيئة تنمية الصادرات وصندوق التنمية الزراعية وعدد من منتجي ومصدري التمور.

ويهدف البرنامج إلى تمكين كبرى شركات التمور من الوصول إلى أسواق العالم من خلال بحث حلول لوجستية ومالية للمصدرين، إضافةُ إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والقيام بدراسات تسويقية وحملات لترويج التمور السعودية حول العالم.
وخرج الاجتماع بالعديد من المقترحات وخارطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن المملكة تحوي أكثر من 31 مليون نخلة بإنتاج يتجاوز 1.5 مليون طن سنوياً، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً وتشكل ما يعادل 17% من إنتاج العالم السنوي 8.8 مليون طن سنوياً.

وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز النخيل يطلق برنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور
سبق

عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، اللقاء الافتراضي لبرنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، بمشاركة هيئة تنمية الصادرات وصندوق التنمية الزراعية وعدد من منتجي ومصدري التمور.

ويهدف البرنامج إلى تمكين كبرى شركات التمور من الوصول إلى أسواق العالم من خلال بحث حلول لوجستية ومالية للمصدرين، إضافةُ إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والقيام بدراسات تسويقية وحملات لترويج التمور السعودية حول العالم.
وخرج الاجتماع بالعديد من المقترحات وخارطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن المملكة تحوي أكثر من 31 مليون نخلة بإنتاج يتجاوز 1.5 مليون طن سنوياً، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً وتشكل ما يعادل 17% من إنتاج العالم السنوي 8.8 مليون طن سنوياً.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
02:21 PM

مركز النخيل يطلق برنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور

لتعزيز التجارة الإلكترونية والدراسات التسويقية وحملات الترويج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد بن صالح العيادة، اللقاء الافتراضي لبرنامج تمكين الشركات الرائدة لتصدير التمور، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد بن فهد النويران، بمشاركة هيئة تنمية الصادرات وصندوق التنمية الزراعية وعدد من منتجي ومصدري التمور.

ويهدف البرنامج إلى تمكين كبرى شركات التمور من الوصول إلى أسواق العالم من خلال بحث حلول لوجستية ومالية للمصدرين، إضافةُ إلى تعزيز التجارة الإلكترونية والقيام بدراسات تسويقية وحملات لترويج التمور السعودية حول العالم.
وخرج الاجتماع بالعديد من المقترحات وخارطة عمل لتحقيق الأهداف المرجوة.

يذكر أن المملكة تحوي أكثر من 31 مليون نخلة بإنتاج يتجاوز 1.5 مليون طن سنوياً، لتحل في المرتبة الثانية عالمياً وتشكل ما يعادل 17% من إنتاج العالم السنوي 8.8 مليون طن سنوياً.

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