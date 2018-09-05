النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الغذاء والدواء" تنشر مسودة "آلية توطين وظائف العاملين في الدعاية الصيدلانية"

تتضمن إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وحددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي التعليقات عليها.

وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر، واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية -كمندوبي دعاية طبية-سعوديين، بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.

وبحسب الآلية المقترحة، تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020م؛ بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ، مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية، وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/ 6/ 1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المــجال على الصيادلة السعوديين.

ويمكن الاطلاع على مسودة الآلية المقتــرحة لتوطين وظائـف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال الرابط التالي:

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Durg-medicalAdvertising.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغذاء والدواء" تنشر مسودة "آلية توطين وظائف العاملين في الدعاية الصيدلانية"
سبق

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وحددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي التعليقات عليها.

وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر، واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية -كمندوبي دعاية طبية-سعوديين، بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.

وبحسب الآلية المقترحة، تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020م؛ بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ، مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية، وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/ 6/ 1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المــجال على الصيادلة السعوديين.

ويمكن الاطلاع على مسودة الآلية المقتــرحة لتوطين وظائـف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال الرابط التالي:

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Durg-medicalAdvertising.pdf

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
01:58 PM

"الغذاء والدواء" تنشر مسودة "آلية توطين وظائف العاملين في الدعاية الصيدلانية"

تتضمن إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
667

نشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة الآلية المقترحة لتوطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، وحددت تاريخ 20 سبتمبر الجاري آخر موعد لتلقي التعليقات عليها.

وتأتي المسودة ضمن سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني لمواكبة توطين الوظائف بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيماناً بالدور الحيوي الذي يجب أن يتولاه القطاع الخاص بتوظيف الكفاءات الوطنية المتميزة.

وتتضمن الآلية المقترحة إيقاف خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين على وظيفة مندوب دعاية طبية، وكذلك إيقاف الموافقات على نقل الكفالات، إضافة إلى تعيين صيدلي سعودي على أي وظيفة مندوب دعاية طبية تشغر، واشتراط أن يكون جميع الصيادلة الذين يراجعون القطاعات الحكومية -كمندوبي دعاية طبية-سعوديين، بنهاية عام 2019م، وتحقيق سعودة وظائف مندوبي الدعاية الطبية بنسبة 25% كل ستة أشهر ابتداءً من 2019م.

وبحسب الآلية المقترحة، تنتهي تراخيص جميع الصيادلة غير السعوديين المرخصين كمندوبي دعاية طبية بنهاية عام 2020م؛ بحيث تكون مهنة مندوب الدعاية الطبية مقصورة على الصيادلة السعوديين بعد ذلك التاريخ، مع تعديل جميع مسميات الصيادلة المرخصين على شركات الأدوية ووكلائها ومكاتبها العلمية، وبما يتوافق مع تصنيفهم وتسجيلهم من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمسميات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وكان وزير الصحة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قد وافق على عدم الإعفاء من شرط الجنسية للعاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الوارد في المادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1/ 6/ 1425هـ، وأن يقتصر العمل في هذا المــجال على الصيادلة السعوديين.

ويمكن الاطلاع على مسودة الآلية المقتــرحة لتوطين وظائـف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال الرابط التالي:

https://www.sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Durg-medicalAdvertising.pdf

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,030
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,948
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي
إن قالت لك "المصروف خلّص".. فصدقها!

إن قالت لك "المصروف خلّص".. فصدقها!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة