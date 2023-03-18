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"صحة عسير": تأجيل العمليات الاختيارية وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على "كورونا" الجديد

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه قد تقرر تأجيل العمليات الاختيارية والإجراءات الروتينية، وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه سيتم عمل الوصفات اللازمة لذوي الأمراض المزمنة عن طريق مكاتب تجربة المريض والطب المنزلي، ومراجعة الملفات لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية المجدولة أسماؤهم، واستدعاء من يرى الفريق الطبي ضرورة حضوره للمستشفى، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف "آل شايع" أنه وتسهيلاً على المستفيدين فقد تقرر إتاحة مكاتب خدمة اجتماعية ومكاتب تجربة المريض لتواصل المنومين مع أقاربهم والاطمئنان عليهم عن بُعد، وسيتم إصدار رقم خاص لكل تخصص رئيسي؛ ليتمكن المرضى من التواصل مع المراجعين وإنشاء مكاتب تمثيلية للمستشفيات المرجعية في المستشفيات الأخرى، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات الخارجية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسري ابتداءً من تاريخه في جميع المستشفيات التابعة لـ"صحة عسير" ولمدة ١٤ يوماً؛ علماً بأن هذه الإجراءات تحت المراجعة الدورية وفق ما تقتضيه المصلحة الصحية، ونجدد التأكيد أن هذه الإجراءات ضمن الخطط الاحترازية الاستباقية والتي لا تدعو إلى القلق.

وشدد على ضرورة التواصل عبر قنوات التواصل الرسمية المتاحة في مقدمتها خدمة الاتصال ٩٣٧ والمتاحة على مدار الساعة لاستقبال الاستشارات الطبية والملاحظات والشكاوى والاستفسارات، وتطبيق (صحة) والذي يمكن المستفيدين من التحدث مباشرة مع الأطباء المختصين عبر الاتصال المرئي أو الكتابة أو صوتياً.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير": تأجيل العمليات الاختيارية وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام
سبق

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه قد تقرر تأجيل العمليات الاختيارية والإجراءات الروتينية، وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه سيتم عمل الوصفات اللازمة لذوي الأمراض المزمنة عن طريق مكاتب تجربة المريض والطب المنزلي، ومراجعة الملفات لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية المجدولة أسماؤهم، واستدعاء من يرى الفريق الطبي ضرورة حضوره للمستشفى، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف "آل شايع" أنه وتسهيلاً على المستفيدين فقد تقرر إتاحة مكاتب خدمة اجتماعية ومكاتب تجربة المريض لتواصل المنومين مع أقاربهم والاطمئنان عليهم عن بُعد، وسيتم إصدار رقم خاص لكل تخصص رئيسي؛ ليتمكن المرضى من التواصل مع المراجعين وإنشاء مكاتب تمثيلية للمستشفيات المرجعية في المستشفيات الأخرى، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات الخارجية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسري ابتداءً من تاريخه في جميع المستشفيات التابعة لـ"صحة عسير" ولمدة ١٤ يوماً؛ علماً بأن هذه الإجراءات تحت المراجعة الدورية وفق ما تقتضيه المصلحة الصحية، ونجدد التأكيد أن هذه الإجراءات ضمن الخطط الاحترازية الاستباقية والتي لا تدعو إلى القلق.

وشدد على ضرورة التواصل عبر قنوات التواصل الرسمية المتاحة في مقدمتها خدمة الاتصال ٩٣٧ والمتاحة على مدار الساعة لاستقبال الاستشارات الطبية والملاحظات والشكاوى والاستفسارات، وتطبيق (صحة) والذي يمكن المستفيدين من التحدث مباشرة مع الأطباء المختصين عبر الاتصال المرئي أو الكتابة أو صوتياً.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
05:08 PM
اخر تعديل
18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
07:00 PM

"صحة عسير": تأجيل العمليات الاختيارية وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام

تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على "كورونا" الجديد

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رائد القرفي - أبها
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أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير أنه قد تقرر تأجيل العمليات الاختيارية والإجراءات الروتينية، وإيقاف الزيارة لجميع الأقسام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع أنه سيتم عمل الوصفات اللازمة لذوي الأمراض المزمنة عن طريق مكاتب تجربة المريض والطب المنزلي، ومراجعة الملفات لجميع المستفيدين من الخدمات الصحية المجدولة أسماؤهم، واستدعاء من يرى الفريق الطبي ضرورة حضوره للمستشفى، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد.

وأضاف "آل شايع" أنه وتسهيلاً على المستفيدين فقد تقرر إتاحة مكاتب خدمة اجتماعية ومكاتب تجربة المريض لتواصل المنومين مع أقاربهم والاطمئنان عليهم عن بُعد، وسيتم إصدار رقم خاص لكل تخصص رئيسي؛ ليتمكن المرضى من التواصل مع المراجعين وإنشاء مكاتب تمثيلية للمستشفيات المرجعية في المستشفيات الأخرى، وإعادة جدولة المواعيد في العيادات الخارجية.

وأضاف أن هذه الإجراءات تسري ابتداءً من تاريخه في جميع المستشفيات التابعة لـ"صحة عسير" ولمدة ١٤ يوماً؛ علماً بأن هذه الإجراءات تحت المراجعة الدورية وفق ما تقتضيه المصلحة الصحية، ونجدد التأكيد أن هذه الإجراءات ضمن الخطط الاحترازية الاستباقية والتي لا تدعو إلى القلق.

وشدد على ضرورة التواصل عبر قنوات التواصل الرسمية المتاحة في مقدمتها خدمة الاتصال ٩٣٧ والمتاحة على مدار الساعة لاستقبال الاستشارات الطبية والملاحظات والشكاوى والاستفسارات، وتطبيق (صحة) والذي يمكن المستفيدين من التحدث مباشرة مع الأطباء المختصين عبر الاتصال المرئي أو الكتابة أو صوتياً.

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